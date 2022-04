Union heeft zijn voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge weer uitgebouwd tot vijf punten. De leider in de hoogste voetbalklasse won zondagnamiddag op de 33e speeldag met 1-3 op het veld van Standard.

Dankzij de zege is Union zeker dat het de reguliere competitie als nummer 1 afsluit. Dat levert de promovendus alvast een ticket voor de voorronde van de Conference League op.

Het team van Felice Mazzu nam in Sclessin amper tijd voor een studieronde. Na enkele prikjes mochten de bezoekers nog voor de tiende minuut vieren. Teddy Teuma knalde een weggewerkte hoekschop in een tijd binnen, weliswaar met een gelukje want het leer week af op een thuisspeler.

Standard reageerde via Emond, die zijn poging na een voorzet van Carcela tegen de lat uiteen zag spatten. Even later mocht de thuisaanhang toch juichen na de gelijkmaker van Moussa Sissako (24.). Bij Union had doelpuntenmaker en aanvoerder Teuma kort daarvoor het veld geblesseerd moeten verlaten. Een verder onzichtbare topschutter Undav kwam kort voor de pauze nog dicht bij de 1-2 maar hij raakte de paal.

Na de koffie waren de kansen schaars. De bezoekers hadden het overwicht maar slaagden er nauwelijks in Henkinet te bedreigen. Twintig minuten voor tijd vond Bart Nieuwkoop toch een gaatje. De Nederlandse verdediger kopte na een hoekschop raak.

Een onmachtig Standard probeerde in het slotkwartier nog wel een gelijkmaker te forceren maar na een treffer van Casper Nielsen in de 83e minuten mochten de boeken helemaal toe.

Later zondag worden nog drie wedstrijden gespeeld en daarbij is het vooral uitkijken naar het duel tussen AA Gent en Anderlecht in de strijd om de Champions' play-offs. De Buffalo's trekken om 16u naar Cercle Brugge, paars-wit ontvangt om 18u30 Charleroi. De voorlaatste speeldag in de reguliere competitie wordt afgesloten met een wedstrijd tussen KRC Genk en Eupen (21u).

Dankzij de zege is Union zeker dat het de reguliere competitie als nummer 1 afsluit. Dat levert de promovendus alvast een ticket voor de voorronde van de Conference League op.Het team van Felice Mazzu nam in Sclessin amper tijd voor een studieronde. Na enkele prikjes mochten de bezoekers nog voor de tiende minuut vieren. Teddy Teuma knalde een weggewerkte hoekschop in een tijd binnen, weliswaar met een gelukje want het leer week af op een thuisspeler. Standard reageerde via Emond, die zijn poging na een voorzet van Carcela tegen de lat uiteen zag spatten. Even later mocht de thuisaanhang toch juichen na de gelijkmaker van Moussa Sissako (24.). Bij Union had doelpuntenmaker en aanvoerder Teuma kort daarvoor het veld geblesseerd moeten verlaten. Een verder onzichtbare topschutter Undav kwam kort voor de pauze nog dicht bij de 1-2 maar hij raakte de paal. Na de koffie waren de kansen schaars. De bezoekers hadden het overwicht maar slaagden er nauwelijks in Henkinet te bedreigen. Twintig minuten voor tijd vond Bart Nieuwkoop toch een gaatje. De Nederlandse verdediger kopte na een hoekschop raak. Een onmachtig Standard probeerde in het slotkwartier nog wel een gelijkmaker te forceren maar na een treffer van Casper Nielsen in de 83e minuten mochten de boeken helemaal toe. Later zondag worden nog drie wedstrijden gespeeld en daarbij is het vooral uitkijken naar het duel tussen AA Gent en Anderlecht in de strijd om de Champions' play-offs. De Buffalo's trekken om 16u naar Cercle Brugge, paars-wit ontvangt om 18u30 Charleroi. De voorlaatste speeldag in de reguliere competitie wordt afgesloten met een wedstrijd tussen KRC Genk en Eupen (21u).