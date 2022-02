Leider Union heeft zaterdagavond zijn tweede thuiswedstrijd op rij niet kunnen winnen in de Jupiler Pro League. Op de 29ste speeldag geraakte de promovendus in het Dudenpark niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Eupen.

Union moest tegen Eupen aantreden zonder zijn geschorste spitsen Deniz Undav en Dante Vanzeir. Undav zat een schorsingsdag uit na zijn vijfde gele kaart van het seizoen, voor Vanzeir was het de eerste van in totaal vijf wedstrijden op het strafbankje. Hun vervangers luisterden naar de namen Alex Millan en Kaoru Mitoma.

De afwezigheid van zijn gouden spitsenduo leek Union in de beginfase niet al te veel te deren. De fiere competitieleider nam Eupen meteen in de tang, maar halverwege de eerste helft ging de voet toch van het gaspedaal, waardoor er met een logische 0-0 stand gerust kon worden.

Toch geen kleine stunt

Vooral Millan kon niet overtuigen bij de Brusselaars. Hij werd iets meer dan een kwartier voor tijd dan ook naar de kant gehaald voor Damien Marcq. Op dat moment was het al duidelijk dat er misschien wel een kleine stunt inzat voor Eupen, dat zijn laatste competitiezege op 11 december boekte tegen rode lantaarn Beerschot en sindsdien in tien duels twee punten kon sprokkelen.

Gescoord werd er niet meer en zo was het tweede puntenverlies op rij in eigen huis een feit voor Union, dat met vier op negen niet aan zijn beste reeks bezig is. De Brusselaars hebben voorlopig tien punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge. De landskampioen werkt zondagnamiddag in eigen huis de topper af tegen Antwerp, de nummer drie in de stand.

