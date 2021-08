Op de derde speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is nieuwkomer Union zaterdag met 0-3 gaan winnen op het veld van Beerschot.

Bij de rust stonden de Brusselaars 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Deniz Undav. Die tekende in de 50e minuut ook voor de 0-2. Loic Lapoussin legde in de 54e minuut de eindstand vast.

Nadat de wedstrijd wegens een plensbui een tiental minuten onderbroken werd, kwam heel even ook nog de 0-4 op het bord te staan, maar de derde goal van Undav, drie minuten voor tijd, werd door de VAR wegens buitenspel afgekeurd.

De driepunter brengt Union met zes punten aan de leiding in het klassement, naast Kortrijk, dat later op de avond Racing Genk partij geeft.

Vrijdag eindigde de stadsderby tussen Club en Cercle Brugge op een 1-1 gelijkspel.

