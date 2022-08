Union heeft zijn grote rentree op het Europese toneel niet gemist. De Brusselaars versloegen dinsdag het Schotse Rangers met 2-0 in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Rangers was vorig seizoen nog de verliezende finalist in de Europa League. De return volgt volgende dinsdag.

Union mocht voor het eerst na 58 jaar weer in Europa in, maar kon bij zijn grote comeback helaas niet aantreden in het sfeervolle Joseph Marien-Stadion dat niet geschikt is voor Europees voetbal. De Brusselaars weken daarom uit naar Leuven maar konden toch rekenen op de ruime steun van hun fans. Die waren massaal naar de studentenstad afgezakt. Union begon zonder complexen aan het duel en liet zich niet tegen het eigen doel drukken. De Brusselaars staken aan de overkant een paar keer de neus aan het venster, maar de 0-0 bleef op het bord. Tot kapitein Teddy Teuma (27.) net voor het halfuur loeihard uithaalde en de 1-0 binnenpegelde.

Rangers moesten na de pauze uit een ander vaatje tappen, maar kwamen niet echt met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer. Union hield vlot stand en kreeg een kwartier voor tijd, na tussenkomst van de videoref, een penalty na een (lichte) handsbal. Koele kikker Dante Vanzeir toonde zich nu trefzeker en trapte de 2-0 binnen. Hij liet vorig jaar in een cruciale match om de titel tegen Club Brugge een strafschop liggen.

De return volgt volgende dinsdag (9 augustus) in Glasgow. Als Union de Schotten uitschakelt, dan volgt in de laatste voorronde (play-offronde) een duel met de winnaar van het duel tussen het AS Monaco van coach Philippe Clement of het Nederlandse PSV. Bij uitschakeling (in de derde kwalificatieronde én in de play-offronde) is er voor Union nog het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

