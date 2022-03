Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, overschouwt de voetbalactualiteit de moeilijke thuiswedstrijden van Union en de strijd om play-off 1.

Union ziet zijn voorsprong op Club Brugge smelten als sneeuw voor de zon.Jacques Sys: 'Het is van 31 januari geleden dat ze thuis nog eens gewonnen hebben. Dat was tegen Anderlecht. Nadien twee op negen tegen STVV, Eupen en KV Oostende nadat ze voor de jaarwisseling thuis ook al verloren dan OH Leuven. Dat Union het moeilijk heeft tegen zogenaamd kleine ploegen is niet onlogisch: ze spelen zelf vanuit de omschakeling en hebben problemen om zelf het spel te maken en openingen te vinden tegen stugge defensies. Trouwens, dat Union 43 van zijn 70 doelpunten op verplaatsing maakte, is veelzeggend.'Eigenlijk moet Union na zo'n seizoen kampioen worden, er zullen niet veel mensen zijn die hen dat niet gunnen. Ze hebben bij momenten hartverwarmend voetbal gebracht nadat ze vorig seizoen al als een tornado door 1B raasden. En het spel was herkenbaar. Maar je merkt dat de stress toeslaat. Als je zag hoe zenuwachtig Felice Mazzu na de match was, dat hebben we eerder van hem nog niet gezien. Daar zal het nu toch vooral op aankomen: de rust bewaren. En de kansen benutten. Er werden er in de tweede helft nogal wat de nek omgewrongen tegen KV Oostende.'Als Union geen kampioen wordt, dan kan dat alleen Club Brugge zijn.Sys: 'Terwijl die matig blijven voetballen. Maar ze pakken wel achttien op achttien. En plots ontdekken ze met Sargis Adamjan een werkkrachtige spits die diepgang brengt en Noa Lang op de bank houdt. Het is knap dat Alfred Schreuder aan zijn principes vasthoudt en niet naar namen kijkt. Dan dwing je in de groep respect af.'Anderzijds kan ik me niet voorstellen dat Lang op de bank zal blijven. Misschien wordt hij, nu duidelijk geprikkeld, zelfs de man in play-off 1. Je weet het allemaal niet in deze competitie.'Anderlecht dreigt nog uit play-off 1 te vallen. En KAA Gent zet met 21 op 21 een indrukwekkende reeks neer. Sys: 'KAA Gent heeft nog een zeer moeilijke verplaatsing naar Cercle Brugge. Die hebben nu wel met 5-0 van Charleroi verloren, maar de omstandigheden zaten tegen. Opmerkelijk dat Cercle daar pressing bleef spelen toen ze met een man minder waren.'De Gentse overwinning tegen Anderlecht was absoluut niet verdiend. Voor die goal viel, had Hendrik Van Crombrugge amper werk. Anderlecht controleerde de wedstrijd. Maar als ze een ticket voor play-off 1 missen, dat komt dat door het gebrek aan stabiliteit waarvan nu al twee jaar sprake is. Anderlecht speelde dit seizoen al tien keer gelijk. Maar ook Club Brugge telt negen draws. En wat KAA Gent betreft, die hebben dit seizoen al in zoveel wedstrijden niet de punten gekregen die ze verdienen dat het ook wel eens mag meezitten.'Spannend wordt het in ieder geval wel. En het komt erop aan de zenuwen in bedwang te houden. Zaterdag hoorde je Brian Priske na de zege van Antwerp tegen Zulte Waregem zeggen dat er in de pers staat wie volgend seizoen de mogelijke trainers van Antwerp zijn. Maar, voegde hij eraan toe, hij leest dat soort dingen niet. Maar waarom zeg je dat dan?'