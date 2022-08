Union speelt vanavond voor de eerste keer in 58 jaar nog eens Europees, maar wat kan het verrichten tegen de Rangers uit Glasgow?

Op 23 september 1964 ontving Union het prestigieuze Juventus uit Turijn in de tweede ronde van de Jaarbeursstedenbeker in het Dudenpark. Die avond verloor de Brusselse ploeg, onder leiding van Paul van den Berg, met 0-1 van de Italiaanse club, die net als Union op 1 november 1897 werd opgericht. De geel-blauwe fans wisten het toen nog niet, maar het werd hun laatste Europese thuiswedstrijd in een enorm lange periode.57 jaar, tien maanden en negen dagen later zal het team van stamnummer 10 dinsdag eindelijk weer in Europa te zien zijn. Maar niet echt thuis. Het Stade Joseph Marien voldoet helaas niet aan de strenge UEFA-normen, zodat de Unionisten de Rangers bij hun buren van OH Leuven moeten ontvangen in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Als ze de de dubbele confrontatie overleven, heeft Union nog één ronde te gaan om de groepsfase van de beker met de grote oren te bereiken. Aan de andere kant zou een uitschakeling, tegen Rangers of in de volgende ronde, de Brusselse ploeg automatisch terugsturen naar de groepsfase van de Europa League. Het garandeert de voortzetting van het Europese avontuur en zal veel druk wegnemen bij een ploeg die, op enkele uitzonderingen na (Bart Nieuwkoop, Guillaume François, Anthony Moris), haar eerste stappen op het continentale podium zal zetten. Ondanks ze al zeker van Europees voetbal tot de winter, mag het hen er niet van weerhouden hun geluk te beproeven, zoals nieuwe coach Karel Geraerts al zei: 'Met alle respect voor Rangers, maar ik dat we de wedstrijd aanvatten met één verlangen: winnen!' Een plaats in de volgende ronde zou de schatkist van de club een goede vijf miljoen euro opleveren.Op papier zijn de Schotten duidelijk de favorieten. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst, die in hun laatste competitie als tweede eindigde achter Celtic, bereikte vorig seizoen de finale van de Europa League en versloegen onderweg nog clubs als Borussia Dortmund en RB Leipzig om uiteindelijk in het slot te stranden tegen Eintracht Frankfurt. In een recent verleden stonden de Rangers ook al tegenover enkele Belgische clubs. Twee seizoenen geleden in de Europa League versloegen ze twee keer Standard en daarna Antwerp, met een gemiddelde van 3,5 doelpunten in de vier wedstrijden.Sinds het Europese succes van vorig seizoen is de club uit Glasgow echter een aantal belangrijke spelers kwijtgeraakt: linksback Calvin Bassey ging voor 23 miljoen euro naar Ajax en Joe Aribo vertrok voor 7 miljoen euro naar Southampton. Aan de andere kant is de Engelse aanvoerder James Tavernier, verdediger en topscorer van het laatste Europees kampioenschap met zeven doelpunten, nog steeds op Ibrox Park.Wat Union betreft, ondanks het vertrek van belangrijke spelers als Deniz Undav, Kaoru Mitoma en Casper Nielsen, en ook coach Felice Mazzù, lijkt de positieve spiraal zich voort te zetten, want de Brusselse club is een van de drie ongeslagen ploegen in de Belgische competitie na twee speelronden en de nieuwkomers, de Engelse verdediger Ross Sykes en de temperamentvolle Ivoriaanse vleugelspeler Simon Adingra, hebben het net al gevonden. Zal dat genoeg zijn om de Schotten op afstand te houden?