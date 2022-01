Leider Union heeft zondagnamiddag de topper van de 23e speeldag in de Jupiler Pro League tegen Racing Genk na een waanzinnige slotfase met 2-1 gewonnen.

De thuisploeg klom net voor het halfuur op voorsprong dankzij een rake knal van Casper Nielsen van net buiten de zestien. Genk zette daar niet al te veel tegenover en 20 minuten ver in de tweede helft reageerde de bezoekende coach Bernd Storck door Gouden Schoen en topschutter Paul Onuachu van de bank te halen. Het bracht meteen op, toen de Nigeriaan tien minuten later werd neergehaald in de zestien en de elfmeter zelf voor zijn rekening nam: 1-1.

Het duel leek op een gelijkspel te eindigen, maar in de slotfase volgden de plotwendingen elkaar in sneltempo op in het Dudenpark. De Brusselse topschutter Deniz Undav leek de thuisploeg de zege te bezorgen, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd door de videoref. Nog eens een minuut later ging de bal op de stip na een overtreding op diezelfde Undav. Na zowat tien minuten in de blessuretijd zette Dante Vanzeir zich achter de bal en onze landgenoot faalde niet: 2-1.

Met de zeventiende zege van het seizoen op zak komt Union op 53 punten, negen meer dan eerste achtervolger Club Brugge. De Bruggelingen leden eerder op zondag uit bij Standard (2-2) hun eerste puntenverlies onder kersvers coach Alfred Schreuder. Antwerp, dat vrijdag de openingswedstrijd van de speeldag met 1-2 won in Oostende, volgt met een match minder op de derde plaats.

Nummer vier in de stand Anderlecht gaat zondag in de vooravond op bezoek bij KV Mechelen. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen Cercle en Zulte Waregem.

