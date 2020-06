Union Sint-Gillis zal de contracten van Soufiane El Banouhi en Enzo D'Alberto niet vernieuwen. Dat heeft de club uit de Proximus League zaterdag gemeld. De Brusselaars verlengen ook de uitleenbeurt van Isaiah Young niet.

Soufiane El Banouhi, een 27-jarige rechtsachter, speelde dit seizoen in totaal amper zeven wedstrijden voor Union. De 23-jarige doelman Enzo D'Alberto kwam in de pikorde achter Adrien Saussez en Anders Kristiansen en stond geen minuut tussen de palen bij de hoofdmacht.

Isaiah Young keert terug naar Werder Bremen, de Duitse club waar hij eigendom van is. De 22-jarige Amerikaanse vleugelspeler maakte bij RUSG een doelpunt in negentien duels.

