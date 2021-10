Union Sint-Gillis gaat ook na de dertiende speeldag aan de leiding in de hoogste nationale voetbalafdeling. De promovendus ging zondagavond met 0-2 winnen bij AA Gent. Bij de rust stond de eindstand al op het bord.

In de eerste helft was Gent nochtans de beste ploeg, met liefst 72 procent balbezit. Tarik Tissoudali (16e), Michael Ngadeu (29e) en Vadis Odjidja troffen het doelkader. Die laatste deed dat vanop de penaltystip (37e). Union toonde hoe het wel moet en werkte de kansen aan honderd procent af.

Dante Vazeir opende in de 7e minuut de score op assist van Deniz Undav en op slag van rust toonde Teddy Teuma zich vanop de penaltystip wel trefzeker.

In de tweede periode kwam Union beter in de wedstrijd en bleef AA Gent pech hebben. Alessio Castro-Montes (84e) zag zijn schot op de dwarslat stranden. Op 90 minuten zagen de Oost-Vlamingen liefst vier keer de bal op het doelhout belanden. In blessuretijd was een knappe vrije trap van Andrew Hjulsager wel binnen het kader, maar pakte doelman Anthony Moris nog uit met een schitterende redding.

Met 28 punten heeft Union twee punten voor op Club Brugge en vier op Antwerp. KV Mechelen heeft als vierde vijf punten goed te maken, net als Charleroi. RSC Anderlecht is met 21 punten zesde. AA Gent staat met 17 punten op de tiende plaats.

In de eerste helft was Gent nochtans de beste ploeg, met liefst 72 procent balbezit. Tarik Tissoudali (16e), Michael Ngadeu (29e) en Vadis Odjidja troffen het doelkader. Die laatste deed dat vanop de penaltystip (37e). Union toonde hoe het wel moet en werkte de kansen aan honderd procent af. Dante Vazeir opende in de 7e minuut de score op assist van Deniz Undav en op slag van rust toonde Teddy Teuma zich vanop de penaltystip wel trefzeker. In de tweede periode kwam Union beter in de wedstrijd en bleef AA Gent pech hebben. Alessio Castro-Montes (84e) zag zijn schot op de dwarslat stranden. Op 90 minuten zagen de Oost-Vlamingen liefst vier keer de bal op het doelhout belanden. In blessuretijd was een knappe vrije trap van Andrew Hjulsager wel binnen het kader, maar pakte doelman Anthony Moris nog uit met een schitterende redding. Met 28 punten heeft Union twee punten voor op Club Brugge en vier op Antwerp. KV Mechelen heeft als vierde vijf punten goed te maken, net als Charleroi. RSC Anderlecht is met 21 punten zesde. AA Gent staat met 17 punten op de tiende plaats.