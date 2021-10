Union heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een 4-2 zege tegen Seraing.

In een duel tussen de twee promovendi in de Jupiler Pro League kwamen de Luikenaars voor rust op een 0-2 voorsprong. Met een man minder slaagde Union er na de pauze echter nog in de wedstrijd helemaal om te keren. Kaoru Mitoma was de uitblinker met een hattrick. De Brusselaars komen door de zege voorlopig aan kop van de Jupiler Pro League, met 22 punten, evenveel als Club Brugge dat vrijdag Kortrijk versloeg met 2-0.

Na een gelijkopgaand wedstrijdbegin ging het na een halfuur mis voor de thuisploeg. Jallow snelde na 31 minuten iedereen voorbij en trapte de bal vanuit een scherpe hoek voorbij Union-doelman Moris. De bal stuiterde via beide palen tegen de netten.

Seraing was op dreef en vier minuten later verdubbelde goaltjesdief Mikautadze de bezoekende voorsprong. Union scoorde nog tegen via Undav, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel. De frustraties namen toe bij de thuisploeg en Lazare werd op slag van rust uitgesloten met een tweede gele kaart voor cynisch applaus.

Na de pauze begon Union meteen sterk. De ingevallen Mitoma kreeg na 55 minuten te veel ruimte en plaatste de bal knap in de verste hoek. Seraing hapte naar adem en doelman Dietsch voorkwam de gelijkmaker van Vanzeir. Het bleek slechts uitstel. Na 66 minuten scoorde Vanzeir op aangeven van spitsbroeder Undav toch de 2-2.

En de Brusselaars bleven maar aanvallen. De uitblinker was Kaoru Mitoma. Een kwartier voor tijd was de Japanner opnieuw de kwelduivel voor de bezoekers. Hij gaf op aangeven van Vanzeir Seraing de doodsteek. In de slotminuut maakte Mitoma zijn hattrick compleet met een gekruist schot na een knappe dribbel. Eindstand: 4-2.

