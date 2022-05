Union heeft zijn fantastische seizoen in de Jupiler Pro League niet op gepaste wijze kunnen beëindigen met een overwinning tegen Antwerp. De promovendus verloor zondagnamiddag op de zesde en laatste speeldag in de Champions' play-offs met 0-1 van de Great Old.

Voor beide ploegen stond er in het Dudenpark niets meer op het spel. Union was al zeker van de tweede plaats en het voorrondeticket voor de Champions League, Antwerp start als vierde in de voorronde van de Conference League.

Felice Mazzu had voor de laatste wedstrijd van het seizoen in zijn basiself geen plek voor Dante Vanzeir. De aanvaller, een van dé revelaties dit seizoen, verkeert al een tijdje niet in beste vorm. Zijn spitsbroeder Denis Undav startte wel gewoon in wat zijn laatste wedstrijd voor Union zou worden. De Duitse Turk keert terug naar Brighton.

In een flauwe eerste helft waren er voor de talrijk opgedaagde toeschouwers weinig kansen om zich aan op te warmen. Meer dan enkele flauwe pogingen vielen er niet te noteren. Een logische 0-0 was dan ook de ruststand. Na de koffie was er wel meteen spektakel. Union-doelman Moris moest met een knappe reflex uitpakken om Frey van de 0-1 te houden. Aan de overzijde liet Loïc Lapoussin de openingsgoal liggen. Hij schoot een assist van Mitoma van dichtbij over.

Met invaller Vanzeir tussen de lijnen in het laatste half uur ging Union op zoek naar de zege. Maar het doelpunt viel aan de andere kant. Met een subtiele tik achter het steunbeen op assist van Benson zette Michael Frey Antwerp in de 70e minuut op voorsprong. Voor de Zwitser al zijn 23e competitietreffer, drie minder dan topschutter Undav. Union ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, Undav kreeg nog een mooie kopkans, maar Antwerp hield stand en behaalde zo alsnog een eerste zege in de Champions' play-offs.

