Union viert komend seizoen (2022/23) het 125-jarig bestaan van de club. Als hommage aan hun rijke geschiedenis lanceren de Brusselaars hun eigen kledingmerk 'Union Soixante', een naam die refereert naar de historische reeks van zestig ongeslagen wedstrijden tussen 1933 en 1935. Dat heeft Union maandag gemeld.

De spelers zullen komend seizoen gekleed worden door het nieuwe merk voor het shirt en hun trainingskledij, meldt Union. 'Met 'Union Soixante' brengen we een ode aan die legendarische reeks van wedstrijden en de ploeg die de successen aan mekaar reeg', klinkt het in een mededeling. 'Later het seizoen zullen we nog meer bekendmaken rond onze 125e verjaardag.'

De spelers en staf van Union starten vandaag/maandag met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maandag, dinsdag en woensdag zijn er fysieke en medische testen gepland. Op donderdag gaat nieuwbakken coach Karel Geraerts aan de slag met de groep voor de eerste veldtraining. De eerste oefenmatch staat gepland op dinsdag 28 juli in en tegen Rebecq, vorig seizoen de nummer vijf in zijn reeks in de tweede amateurafdeling. De andere oefenwedstrijden worden deze week aangekondigd.

