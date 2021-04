Union Sint-Gillis heeft vmet Bart Nieuwkoop een eerste aanwinst aangekondigd voor volgend seizoen, waarin de elfvoudige landskampioen voor het eerst sinds 1972-73 weer op het hoogste niveau uitkomt.

De Nederlandse rechtsback, die overkomt van Feyenoord, tekende een contract voor drie jaar bij de kampioen van 1B. Bij Feyenoord was hij einde contract.

De 25-jarige Nieuwkoop is een jeugdproduct van Feyenoord Rotterdam, waar hij In 2015 in de A-kern werd opgenomen. In 2019 werd hij uitgeleend aan Willem II, maar dit seizoen verdedigde hij weer de kleuren van Feyenoord. Hij speelde vijftien competitiewedstrijden en drie Europa League-wedstrijden voor de Rotterdamse club. Met Feyenoord won hij de titel in 2017 en tweemaal de beker, in 2016 en 2018. Nieuwkoop speelde ook verscheidene keren voor de Nederlandse nationale jeugdteams.

'Afscheid valt zwaar'

'Afscheid nemen van Feyenoord valt me zwaar, omdat ik hier zoveel heb beleefd', zegt de aanwinst van Union op de website van Feyenoord. 'Bij deze club ben ik uitgegroeid tot de profvoetballer die ik nu ben. Ik heb hier prachtige momenten meegemaakt, zoals het behalen van de landstitel. Als 21-jarige in de basis staan tijdens de kampioenswedstrijd, met een kolkende Kuip en die enorme ontlading na het laatste fluitsignaal: dat is iets wat ik nooit ga vergeten. Ik ga de club en de supporters ongelofelijk missen, maar kijk ook enorm uit naar deze nieuwe stap.'

De Nederlandse rechtsback, die overkomt van Feyenoord, tekende een contract voor drie jaar bij de kampioen van 1B. Bij Feyenoord was hij einde contract.De 25-jarige Nieuwkoop is een jeugdproduct van Feyenoord Rotterdam, waar hij In 2015 in de A-kern werd opgenomen. In 2019 werd hij uitgeleend aan Willem II, maar dit seizoen verdedigde hij weer de kleuren van Feyenoord. Hij speelde vijftien competitiewedstrijden en drie Europa League-wedstrijden voor de Rotterdamse club. Met Feyenoord won hij de titel in 2017 en tweemaal de beker, in 2016 en 2018. Nieuwkoop speelde ook verscheidene keren voor de Nederlandse nationale jeugdteams. 'Afscheid nemen van Feyenoord valt me zwaar, omdat ik hier zoveel heb beleefd', zegt de aanwinst van Union op de website van Feyenoord. 'Bij deze club ben ik uitgegroeid tot de profvoetballer die ik nu ben. Ik heb hier prachtige momenten meegemaakt, zoals het behalen van de landstitel. Als 21-jarige in de basis staan tijdens de kampioenswedstrijd, met een kolkende Kuip en die enorme ontlading na het laatste fluitsignaal: dat is iets wat ik nooit ga vergeten. Ik ga de club en de supporters ongelofelijk missen, maar kijk ook enorm uit naar deze nieuwe stap.'