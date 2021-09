Met een 2-1 zege tegen Zulte Waregem heeft Union Sint-Gillis zaterdag de leiding genomen op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Ook KV Mechelen won in eigen huis: 2-0 tegen Oud-Heverlee Leuven.

Na een rode kaart voor Abdoulaye Sissako mocht Union al na negen minuten tegen tien spelen. Toch stond bij de rust de 0-0 nog op het bord. Deniz Undav zette Union in de 53e minuut een eerste keer op voorsprong en leverde, na de gelijkmaker van Zinho Ganho (78e), vijf minuten voor tijd ook de assist voor de 2-1. Matthew Sorinola was afwerker van dienst.

Hugo Cuypers, Nikola Storm en Lucas Bijker vieren een goal van KV Mechelen © Belga

Mechelen hield de drie punten thuis dankzij doelpunten van Nikola Storm (8e) en Karim Mrabti (44e). OHL beëindigde de wedstrijd met tien na rood voor Sofian Chakla (94e).

In de stand heeft Union met 16 punten twee punten voor op Eupen en Club Brugge, dat zaterdagavond in Charleroi aantreedt. Mechelen is met 10 punten elfde, Zulte Waregem met 8 punten vijftiende en Oud-Heverlee Leuven met 7 punten zeventiende en voorlaatste.

