Felice Mazzu is de nieuwe coach van Union Sint-Gillis. Dat heeft het team uit de Proximus League zondag bevestigd. De 54-jarige Mazzu volgt Thomas Christiansen op. Hij ondertekent in het Dudenpark een contract voor een seizoen, met een optie op een jaar extra.

Mazzu zat na zijn ontslag bij KRC Genk in november vorig jaar zonder club. De Henegouwer had daar de zomer voordien kampioenenmaker Philippe Clement opgevolgd na een reeks succesvolle jaren bij Charleroi. Maar in Limburg pakte de mayonaise niet.

Mazzu begon zijn trainersloopbaan onderaan de ladder, maar klom stapsgewijs op. Na passages bij Marchiennoise, RCS Brainois, Léopold Ukkel en Tubeke belandde hij in 2010 bij White Star Woluwe. Met de Brusselse club promoveerde hij van derde naar tweede klasse. Daar plukte Charleroi hem in de zomer van 2013 weg. Met de Zebra's haalde hij meermaals play-off 1 en bereikte hij Europees voetbal.

In 2017 kreeg Mazzu de Trofee Raymond Goethals. Datzelfde jaar veroverde hij op het gala van de Gouden Schoen ook de prijs van Beste Coach.

Union liet vrijdag weten de samenwerking met zijn coach Thomas Christiansen te stoppen. Christiansen, die de Deense en de Spaanse nationaliteit heeft, was sinds 1 juli 2019 in dienst bij de Brusselse club.

