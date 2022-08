Union treedt vandaag/dinsdag (20u45), 58 jaar na zijn laatste wedstrijd in Europa, opnieuw aan op het continentale toneel. De vicekampioen ontvangt de Schotse topclub Rangers in Leuven in het heenduel van de derde voorronde van de Champions League.

Tegen de finalist van de voorbije Europa League is Union allerminst favoriet, maar coach Karel Geraerts leeft met ambitie toe naar de wedstrijd. "We gaan het terrein op met de overtuiging dat we kunnen winnen", verklaarde de Limburger in aanloop naar het duel. "Het is normaal dat de Rangers favoriet zijn. Ze hebben het grootste budget, een zeer goede kern en een groot stadion. Maar het blijft een voetbalmatch die met 11 tegen 11 wordt gespeeld." Union speelt wel aan Den Dreef in Leuven, aangezien het eigen Joseph Marien-stadion niet geschikt is voor Europees voetbal. "Het is jammer dat we niet in ons stadion spelen, maar ik denk dat we met Leuven de juiste keuze hebben gemaakt", zei Geraerts. "Het stadion is niet te groot, het veld is goed en de fans zitten dicht bij het veld." Rangers lijkt dus torenhoog favoriet, al blijft coach Giovanni Van Bronckhorst wel op zijn hoede voor Union, dat vorig seizoen uitblonk in de rol van underdog. "Union had een fantastisch seizoen", vertelde de Nederlander in zijn vooruitblik. "Ik heb veel respect voor dit team. De coach is veranderd, maar niet de manier waarop ze spelen. De naam Union is misschien niet zo bekend in Europa, maar in de Champions League betekent een naam niets. Union verdient zijn plaats hier en wij zullen op ons best moeten zijn om door te stoten."