Competitieleider Union Sint-Gillis heeft op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League zondag KV Mechelen afgewimpeld met 2-0.

De Brusselaars tellen nu 40 punten en profiteren optimaal van het verlies van Antwerp tegen Standard eerder op de dag (2-3). De Great Old hinkt nu zeven punten achterop. Malinwa is na een 1 op 9 teruggevallen naar de zevende plaats met 27 punten.

Tien minuten voor rust mocht het enthousiaste publiek in het Dudenpark een eerste keer vieren: een attente Dante Vanzeir (35.) gleed aan de tweede paal een precieze voorzet van Kaoru Mitoma tegen de netten.

In de tweede helft onderscheidde Union-goalie Anthony Moris zich na enkele minuten met een uitstekende reflex op een kopbal van Igor De Camargo. Die redding bleek van goudwaarde toen kapitein Teddy Teuma (55.) even later op wandel ging en met een lage trap Yannick Thoelen verschalkte. Mechelen ging aansluitend nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de thuisdefensie gaf geen krimp. De Camargo zag in de slotminuten de 2-1 afgekeurd worden voor buitenspel.

