Union heeft zaterdagavond op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League aangeknoopt met winst tegen KV Kortrijk. Onder aanvoering van een sublieme Teddy Teuma triomfeerden de Brusselaars met 2-1.

Met 7 op 12 bekleedt USG voorlopig de derde plaats in het klassement. KVK glijdt met 4 punten af naar de onderste regionen en staat nu veertiende.

Na acht minuten werd Unionist Loïc Lapoussin gehaakt in de zestienmeter door Sambou Sissoko. Kapitein Teddy Teuma klaarde de klus vanop de penaltystip met een zuivere knal in het zijnet.

In de tweede helft verdubbelde Teuma (59.) zijn doelpuntentotaal: de Maltees kapte zijn Kortrijkzaanse belager uit aan de rand van het strafschopgebied en legde het leer binnen in de verste hoek.

Toch konden de Brusselaars nog niet op hun lauweren rusten: Faïz Selemani (63.), ex-speler van Union, was aan de overzijde bij de pinken op een rebound. Op meer dan de aansluitingstreffer maakten de West-Vlamingen uiteindelijk geen aanspraak meer.

Eerder op de dag hield Westerlo de punten thuis tegen Standard na een doelpuntenrijk duel (4-2), won Charleroi met het kleinste verschil in en tegen Seraing (0-1), en vielen er geen goals in Cercle Brugge-KV Mechelen (0-0).

Zondag vinden er nog vier competitiematchen plaats met STVV-Anderlecht (13u30), Eupen-Antwerp (16u), OH Leuven-Club Brugge (18u30) en Zulte Waregem-Racing Genk (21u).

