Het sprookje van promovendus Union Sint-Gillis blijft maar duren. Het zette zaterdagavond zijn leiderplaats op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League kracht bij met een duidelijke 4-0 overwinning tegen Charleroi.

Union voert de rangschikking aan met 31 punten, Charleroi volgt op de vijfde plaats met 23 punten.

Na tien dolle minuten hingen de Carolo's volledig in de touwen in het Dudenpark. Deniz Undav (29. en 39.), met zijn negende en tiende doelpunt van het seizoen, en Bart Nieuwkoop (34.), met zijn eerste goal in Union-loondienst, zetten een afgetekende 3-0 ruststand op het bord. In de tweede helft slaakte Charleroi een zucht van opluchting toen de Japanse snelheidsduivel Kaoru Mitoma op de paal mikte. Het voornaamste wat de jongens van Edward Still daar tegenover konden zetten was een poging van Shamar Nicholson, die door gelegenheidsdoelman Lucas Pirard gepareerd werd. Joris Kayembe (78.) maakte er nog 4-0 van door een voorzet van Teddy Teuma in eigen doel te lopen. Het was voor Felice Mazzu, de huidig trainer van Union die van 2013 tot 2019 aan het roer stond bij Charleroi, de eerste keer dat hij van zijn ex-team kon winnen. Nummer twee Club Brugge (26 ptn.) krijgt zondagmiddag om 13u30 tegen Standard de kans om de kloof met Union opnieuw te reduceren tot twee punten. Later op zondag gaat Gent op bezoek bij Seraing (16u), keert Lior Refaelov met Anderlecht terug naar ex-club Antwerp (18u30) en maakt Genk zich op voor een ontmoeting met Cercle Brugge (21u) in de afsluiter van de speeldag.

