Utrecht-spits Cyriel Dessers legt zijn ziel bloot: 'De mens is belangrijker dan zijn prestaties'

Mayke Wijnen Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Hij had een carrière als profvoetballer eigenlijk al achter zich gelaten en zou jurist worden. Het blijkt typerend voor de persoon Cyriel Dessers, voor wie het leven veel meer is dan voetbal. 'Sommige zaken in het leven mogen een vraagteken blijven.'

Cyriel Dessers: 'Plan A was studeren en plan B was voetbal. Terwijl het bij de meesten andersom is.' © koen bauters