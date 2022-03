Een nieuwe Vermant dient zich aan bij Club Brugge: Romeo Vermant, zoon van Sven, knalt de ballen er vlot in bij de Brugse beloften. Ik ben mijn papa niet, ik ben Romeo.'

Wat voor type speler is Romeo?

Sven Vermant: 'Hij is wat van alle markten thuis. Romeo is snel en goed in het rondspelen van de bal. Hij bezit een prima techniek, heeft uithouding, kan in meerdere spelsystemen uit de voeten en scoort makkelijk, voor een spits erg belangrijk. Natuurlijk zijn er werkpunten, dat is normaal. De switch van jeugd- naar volwassenenvoetbal, en de finesses die daarbij komen kijken, moet hij nog maken.'

Wat weet je over de carrière van je vader?

Romeo Vermant: 'Ik ben te jong om hem te hebben zien spelen - ik was vier toen hij stopte - maar af en toe passeert er een YouTube-filmpje. Magnifieke afstandsschoten waren wel je ding, precies.' (lacht)

Het is niet altijd een cadeau om een bekende vader te hebben, zeker niet als je wilt uitblinken op hetzelfde terrein als hij.

Romeo: 'Iedereen gaat daarvan uit, ja. Dat het druk met zich meebrengt en dat mensen je voortdurend vergelijken. Maar zo ervaar ik het niet. Ik ben mijn papa niet, ik ben Romeo. Onze carrières staan los van elkaar. Of het zal lukken, valt te bezien, maar het is mijn ambitie om een nog mooiere carrière te hebben dan hij.'

© Belga Image

Zijn er gelijkenissen?

Sven: 'Je herkent wel het een en ander, ja, maar het voetbal is compleet anders in 2022. Of nee, de hele maatschappij is anders. Neem alleen al de opvoeding. Niet dat ik een harde of strenge thuis had, maar mijn ouders waren zeker veel kritischer. Na de match ging het alleen over de dingen die ik verkeerd had gedaan. Ik heb niet vaak gehoord dat het goed was. Dat heeft me geholpen om kritiek te verdragen, dus denk niet dat ik die aanpak nu afval, maar vandaag gaat het er toch evenwichtiger en opener aan toe. Romeo is geen kopie van mij. Hij is opgeleid bij Club Brugge, ik speelde tot mijn zestien in derde provinciale. Romeo groeide ook op in een ander sociaal milieu.'

De verwevenheid met Club Brugge gaat verder dan je vader. Romeo kan binnen de familie de vierde generatie zijn die de eerste ploeg haalt bij blauw-zwart.

Romeo: 'Mijn overgrootvader en mijn opa hebben inderdaad ook bij Club gevoetbald (Marcel en Eric Van Vyve, nvdr). En oma runde een van de stadioncafetaria's. Oudere supporters kennen haar allemaal.'

Sven: 'Een viergeslacht bij één club is waarschijnlijk uniek. Bij AC Milan heb je nu Daniel Maldini, zoon van Paolo Maldini en kleinzoon van Cesare. Zij zijn de enigen die in de buurt komen.'

Romeo: 'Blauw-zwart zit in ons hart, maar ik ben nuchter genoeg om te beseffen dat er in het moderne voetbal geen plaats is voor sentimentaliteit. Als het bij Club niet lukt, dan breek ik ergens anders door.'

Lees het volledige dubbelinterview met de Vermants in Knack of in de Plus-zone.

