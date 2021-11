Dante Vanzeir is samen met Union aan een fantastisch seizoen bezig. Sport/Voetbalmagazine zocht naar de roots van de spits. Een voorsmaakje van zijn eerste jaren bij KRC Genk.

Op zijn elfde verhuisde Vanzeir naar de topsportschool in Genk. Op het vroegere Sint-Jan Berghmanscollege, nu het Atlascollege, doceert David Sannen nog steeds voetbal. Ook Dantes zus Luna heeft hij getraind: 'Zij is een aangeefster, met een magistraal spelinzicht en een fantastische pass. Dante is dan weer een killer, een echte doelpuntenjager.'

Vader Vanzeir hoorde van David Sannen dat Dante niet altijd ernstig genoeg was. 'Dan antwoordde ik: 'Jullie moeten hem maar prikkelen, want als het te langdradig is, verliest hij zijn focus.' Dante was vooral sterk tegen de topploegen.'

Sannen herinnert zich de huidige doelpuntenmaker van Union als een intelligente levenslustige kerel met een positieve attitude. 'Een speelvogel, maar wel één die zijn grenzen kende. Een sfeermaker in de kleedkamer, die ook veel voor het team deed. Geen criticaster, maar altijd positief gestemd. Wel iemand die, als je pas- en trapvormen oefende, wel eens zijn focus verloor. Maar zodra er een wedstrijdelement in de oefeningen kwam, was die focus er meteen.

'Ik heb hem wel eens hard aangepakt, maar hij kon daar mee om. Als ik naast zijn intelligentie, het speelse en de noodzaak om aan zijn focus te werken nog een eigenschap moet opnoemen, is het zijn mentale kracht. Dante blijft nooit in negatieve ervaringen hangen. Mindere momenten kan hij heel goed van zich afzetten en negatieve zaken laat hij van zich afglijden. Dante denkt altijd positief. Na zijn zware blessures is hij meteen hard beginnen terugwerken. Mocht het voetbalverhaal niet gelukt zijn, ben ik overtuigd dat hij het, met zijn positieve ingesteldheid en zijn manier van aanpakken, ook in een plan B geslaagd zou zijn. Hij is een doorzetter met ambitie.

Castro-Montes of Meunier

'Wat hij nu toont, zijn explosiviteit, doelgerichtheid en de goeie looplijnen zijn eigenschappen die hij toen al had. Zijn spelinzicht is er op vooruit gegaan. Nu geeft hij al eens een assist. Vroeger had hij dat overzicht niet. Hij had dat ook niet nodig, hij zorgde in zijn eentje voor de goals.'

Bij de U12 ziet trainer Tom Custers in Dante geen aanvaller, wel een rechtsback. Michel Vanzeir kon zich daar toen in vinden: 'Zo'n type Castro-Montes of Meunier zag ik ook wel in hem. In één van zijn eerste jeugdinterlands met de U15 werd hij als rechtsback uitgespeeld, tegen Ierland. Hij deed dat goed, maar ik zag hem verdedigende fouten maken die door een minder goeie tegenstander niet afgestraft werden.'

Lees het volledige verhaal over de roots van Dante Vanzeir deze week in Sport/Voetbalmagazine.

