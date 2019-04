Vadis Odjidja erkent dat zijn club AA Gent favoriet is voor de bekerfinale tegen KV Mechelen. 'Maar ik denk niet dat iemand aan die finale zal beginnen met de gedachte dat we al op voorhand zijn gewonnen.'

Zo'n bekerfinale in het midden van de play-offs, welk gevoel heb je daarbij?

Vadis Odjidja: 'Ik hoor daar veel mensen over zagen en klagen, maar of het nu ervoor is of erna... Als je de finale voor de play-offs moet spelen en je verliest, is je nacompetitie misschien ook naar de vaantjes. En als je ze erna speelt en je play-offs zijn niet goed geweest, is het ook wat. Je kunt altijd wel iets positiefs of negatiefs verzinnen. Ik weet dat we een paar dagen na de bekerfinale thuis spelen tegen Brugge, het zou mooi zijn om die beker daar aan het publiek te kunnen tonen. Maar let op: we hébben hem nog niet.'

Jullie hebben wel de favorietenrol.

Odjidja: ( blaast) 'Ja. Het tegendeel beweren zou heel moeilijk zijn. Zij zijn kampioen geworden in tweede klasse. Het is een heel goeie ploeg, maar als we straks ons ding doen en ons eigen spel spelen, zijn we favoriet. Als voorbereiding heb ik alvast de laatste twee wedstrijden bekeken die ze speelden, die tegen Beerschot Wilrijk. En ook hun match tegen Antwerp voor de beker.'

Bang voor onderschatting, omdat het 'maar' een tweedeklasser is?

Odjidja: 'Absoluut niet! Daar zullen de trainers ons wel voldoende voor waarschuwen. Ik denk niet dat iemand aan die finale zal beginnen met de gedachte dat we al op voorhand zijn gewonnen.'