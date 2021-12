In een interview met Sport/Voetbalmagazine blikt de 32-jarige middenvelder terug op zijn vijftienjarige profcarrière, maar kijkt hij ook al even vooruit.

Het was Gentvoorzitter Ivan De Witte die er in juli 2018 voor zorgde dat de impasse tussen Vadis Odjidja en Olympiacos Piraeus eindigde. Iets meer dan 2 miljoen euro werd betaald voor de draaischijf, die in mei 2020 zijn overeenkomst tussentijds zag opengebroken worden tot 2023.

'Er is veel wederzijds respect', zegt hij. 'We hebben een goede band. Het was ook emotioneel, want met mijn terugkeer vervulde ik toch een wens van mijn mama en familie.'

Geen trainer

De centrale middenvelder, die ondertussen in Evergem met twee vrienden padelclub MVP Padel opende en investeerde in vastgoed, denkt al aan zijn toekomst. 'Eén ding mag je schrappen', klinkt het snel. 'Trainer worden.'

'Want dan heb je geen controle, maar toch krijg je meestal de schuld. Ik ben iemand die liever zelf de touwtjes in handen heeft. Voorlopig focus ik volledig op het blijven spelen. Zolang mogelijk presteren op een hoog niveau.'

'Wat nadien gebeurt, daarover heb ik geen idee', vervolgt Vadis. 'In het moderne voetbal kun je moeilijk plannen, want je weet niet wat er morgen gebeurt. Ik zie wel wat er straks op mijn weg komt.'

'Mijn leven na het actieve sporten zal sowieso veel langer zijn dan die loopbaan. Daarom geniet ik nu maximaal van alle momenten op het terrein. Als ik stop, zal het in 1A zijn.'

'Voor het plezier zie ik mezelf achteraf nog wel cafévoetbal spelen met vrienden. Liefst van al maak ik de cirkel rond bij KAA Gent, hopelijk ook nog na 2023.'

