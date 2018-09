Vadis Odjidja: 'Het geluk was niet altijd aan mijn zijde'

De transferzomer van 2018 stond in het teken van de terugkeer van wat oude bekenden. Dieumerci Mbokani vond onderdak bij Antwerp, Maxime Lestienne kreeg een reddingsboei toegeworpen vanuit Luik, Anderlecht haalde Luikenaar Zakaria Bakkali naar de Jupiler Pro League, en KAA Gent legde de sleutels van zijn middenveld in handen van Vadis Odjidja (29). In de zomer van 2014 koos Odjidja, die van 1994 tot 1999 in de jeugd van Gent voetbalde, met veel ambities voor een nieuw buitenlands avontuur, nadat hij eerder al eens naar Hamburg trok. Vier jaar later is hij terug, nadat Europa hem niet had gegeven wat hij - en de buitenwereld - ervan verwachtte.

