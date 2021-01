Wat is opvallend na 19 speeldagen in 1A? Sport/Voetbalmagazine grasduinde in de statistieken van de Jupiler Pro League en de achttien eersteklassers.

Vandaag/woensdag hervat de Belgische competitie met de inhaalwedstrijd van de 18e speeldag tussen KAS Eupen en KRC Genk. Het is niet het enige duel dat door kalender- en licentiemanager Nils Van Brantegem moest gewrongen worden in het drukke speelschema dit seizoen, aangezien een aantal clubs werden overspoeld door een coronagolf. Op 12 januari krijgt KV Oostende nog het bezoek van KAS Eupen (17e speeldag), een dag later is Beerschot gastheer voor Cercle Brugge (18e speeldag).

Wat viel er verder nog op in de Jupiler Pro League. Enkele opmerkelijke cijfers en feiten. Naar verluidt legde Anderlecht 2,8 miljoen euro op tafel bij het Deense Aarhus GF voor Mustapha Bundu. De 23-jarige aanvaller was daarmee de duurste zomertransfer van de Brusselaars. Hij kwam naar het Lotto Park op aanraden van huidig hoofdcoach Vincent Kompany en beloftetrainer Craig Bellamy. Maar na een half seizoen Belgische competitie staat de teller van de drievoudig international uit Sierra Leone op nul doelpunten en nul assists. De rechtsvoetige spits liet zich vooral opmerken met bijzonder slappe invalbeurten en vaak dom balverlies. Mehdi Bayat dacht voor Charleroi alweer een slag te hebben geslagen op de transfermarkt, toen hij op 4 november de komst bekendmaakte van de transfervrij opgepikte Jon Flanagan: amper 27 jaar en eenmalig Engels international. Flanagan had zijn opleiding genoten bij Liverpool, waarmee hij 40 Premier Leagueduels speelde. Vervolgens voetbalde hij tussen 2018 en 2020 voor het Rangers FC van voormalig Liverpoolicoon Steven Gerrard. Maar de rechterverdediger kon Karim Belhocine en zijn technische staf niet overtuigen, in tegenstelling tot Jules Van Cleemput, die voor 1 miljoen euro was weggehaald bij KV Mechelen. De Duitse jeugdinternational Lukas Nmecha (22) staat met zijn tien doelpunten voor Anderlecht op de vijfde plaats in het topschuttersklassement. De huurling van Manchester City scoorde de helft van zijn treffers vanop de stip, iets waar de Brusselaars in het recente verleden wel eens trauma's aan overhielden door veelvuldige missers. Van twijfelgeval groeide Nmecha uit tot de meeste waardevolle speler bij paars-wit. Philippe Clement, de succestrainer van kampioen Club Brugge, deed de afgelopen weken en maanden beroep op 22 profs in de Belgische competitie. Vooral youngster Charles De Ketelaere zette daarbij zijn opmerkelijke groeicurve verder en spreidde uitgebreid zijn polyvalentie tentoon. Alexander Blessin hield het bij KV Oostende op 23 gebruikte A-spelers. De West-Vlaamse teams sprongen zorgzaam om met hun spelersmateriaal, in tegenstelling tot Anderlecht en promovendus OH Leuven. Zij voeren de lijst aan met maar liefst 32 ingezette spelers. Olivier Deschacht kroonde zich op 29 december, bij het bezoek aan KAS Eupen op de zestiende speeldag, 'voor het eerst' tot matchwinnaar bij SV Zulte Waregem. De linksvoetige verdediger gedijt goed in de driemansverdediging van Francky Dury. De ouderdomsdeken lijkt op zijn 39e niet weg te denken uit de basiself en kijkt op geen inspanning. Bij 18 van de 19 afgewerkte competitieduels stond de Oost-Vlaming aan de aftrap. Hernán Losada, in zijn actieve loopbaan zelf een aanvallende middenvelder, schrok er met promovendus Beerschot niet voor terug om de offensieve registers open te trekken. Na amper 17 wedstrijden vonden ze 39 keer de weg naar doel, waarmee ze beter doen dan KRC Genk (na 18 duels) en Club Brugge (na 19 wedstrijden). Van de 191 doelpogingen van Raphael Holzhauser en zijn ploegmaats waren er 75 tussen de palen, wat neerkomt op 39,3 procent. Enkel KRC Genk (40,9) en OH Leuven (40,7) doen beter. STVV sluit de rij met 29,8 procent. Gianni Bruno blijkt dan weer de speler die het vaakst op doel trapt, penalty's niet inbegrepen. De aanvaller van SV Zulte Waregem, die met 8 doelpunten, 3 assists en 2 voorassists een voet heeft in 13 van de 26 treffers van zijn ploeg, troeft Knowledge Musona (KAS Eupen) en Paul Onuachu (KRC Genk) af, die allebei op 51 pogingen uitkwamen. Zoveel speelminuten had de boomlange (2m01) diepe aanvaller Paul Onuachu bij KRC Genk nodig om 15 goals en 2 assists in 17 duels te produceren. De Nigeriaanse targetman is daarmee topschutter in de hoogste klasse, voor Thomas Henry (13 doelpunten en 3 assists in 17 partijen en 1529 minuten).Rekenen we de doelmannen voor de handigheid even niet mee, dan zijn er maar twee spelers die tijdens alle wedstrijden de volledige 90 minuten op het veld stonden. Ze komen aan het maximum van 1710 minuten. Ook tijdens de extra tijd per helft, de afgelopen weken veel langer dan gebruikelijk, kregen ze bijvoorbeeld geen applauswissel. Bij Charleroi was die eer weggelegd voor aanvoerder Dorian Dessoleil, terwijl de Marokkaanse centrale verdediger Saad Agouzoul bij RE Mouscron van zowel Fernando Da Cruz als Jorge Simão altijd het vertrouwen kreeg van het eerste tot het laatste fluitsignaal.