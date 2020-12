De veiling van gesigneerde truitjes van de Rode Duivels en Red Flames heeft de voetbalbond een bedrag van maar liefst €93.137 opgeleverd. Daarmee kan de KBVB de eerste van in totaal 40 Belgian Red Courts, een maatschappelijk project van de bond, opknappen.

De Koninklijke voetbalbond (KBVB) kwam dit jaar met een nieuwe actie om het goede doel te steunen. Shirts uit vijf wedstrijden van de Rode Duivels en Red Flames werden online te koop gezet. Het ging om vier wedstrijden van de mannen en de beslissende wedstrijd van de Flames tegen Zwitserland. Die verkoop leverde uiteindelijk 93.137 euro op waardoor kan begonnen worden aan de renovatie van 40 Belgian Red Courts, een maatschappelijk project van de KBVB.

'Een fantastisch resultaat waarmee we al onmiddellijk ons eerste pleintje kunnen bekostigen want elke renovatie kost minstens 75.000 euro', laat Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility Coördinator bij de bond weten op de site. 'Het is fantastisch hoe onze ambassadeurs van de Belgian Red Courts, onze Rode Duivels en Red Flames, zich op deze manier mee achter het project gezet hebben.'

Het bieden begon telkens aan 89 euro, maar die prijs ging al snel de hoogte in. De truitjes van onze nationale voetbaltrots bij de heren en de dames waren namelijk niet enkel in eigen land in trek. Ook in het buitenland bood men gretig op de gesigneerde exemplaren. 'Er was heel wat interesse uit ons eigen land, maar de internationale aandacht was ook enorm', gaat Sassi verder. 'Voor de Flames kwamen er biedingen uit onder meer Japan en Singapore. Onze Duivels hebben een nog grotere internationale fanbase met bieders uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Amerika en ook Australië.'

De populairste shirts kwamen uit de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Engeland van 15 november. In totaal waren die shirts goed voor 28.109 euro. Het duurste truitje van allemaal kwam ook meteen uit die wedstrijd, want de tenue van Thibaut Courtois werd geveild voor 3.025 euro. Bij de Flames ging het record naar Tine De Caigny wiens truitje 1.000 euro opbracht.

