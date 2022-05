Club Brugge heeft nog vier wedstrijden om het laken in de Champions play-offs naar zich toe te trekken. Waarom zal dat ook lukken?

1. Maturiteit te koop

Club Brugge heeft heel wat maturiteit in de groep. Mannen als Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele, Clinton Mata en Ruud Vormer kennen het klappen van de zweep. Op hen wordt gerekend om de ploeg door moeilijke momenten te loodsen.

2. Ervaring met play-offs

Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2008/09 wist Club Brugge zich telkens te plaatsen voor play-off 1. Het bestuur en een groot deel van de spelersgroep kennen de stress en de druk die gepaard gaan met de minicompetitie.

3. Nog niet geklopt door Union

Union won dit seizoen minstens één keer van elke Belgische topclub: van Anderlecht (zelfs drie keer), Antwerp, KAA Gent en KRC Genk (Standard kunnen we tot nader order geen topclub meer noemen). Alleen van Club Brugge wist het niet te winnen, al was het er in februari in Jan Breydel (0-0) dicht bij. Begin augustus verloor het thuis van blauw-zwart, nadat Edoeard Sobol in de 84e minuut de 0-1 scoorde. Als Club tegen Union 4 op 6 haalt, dan staat het mathematisch eerste.

4. Puntenpakker in doel

Real Madrid bewees het in La Liga en in de Champions League: met een goeie keeper en een scorende spits kom je al een heel eind. Club Brugge heeft met Simon Mignolet zeker dat eerste. De ex-doelman van Liverpool kende een seizoen met ups en downs, maar staat de laatste maanden weer sterk te presteren.

In de 15 competitiewedstrijden onder Alfred Schreuder slikte hij 9 tegendoelpunten en is hij tot nog toe goed voor acht clean sheets. Imponerende cijfers, met die bedenking dat Anthony Moris in dezelfde periode ook acht clean sheets en zelfs één tegengoal minder kon voorleggen.

5. De twaalfde man

De rol van de supporters op Jan Breydel valt niet te onderschatten. De twaalfde man laat zich in de thuismatchen van Club Brugge steevast gelden. Ook Union heeft vurige supporters, maar de vocale steun in het Dudenpark is toch minder indrukwekkend.

