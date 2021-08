Sergio Gómez Martín verliet La Masía in 2018 en hoopte bij Borussia Dortmund door te breken. Het Duitse avontuur is mislukt, maar met een ommetje langs RSCA hoopt de 20-jarige Catalaan zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Tijdens zijn vakantie op Fuerteventura, een van de Canarische eilanden, hoort Sergio Gómez zijn telefoon rinkelen. Hij ziet een inkomende video-oproep van Vincent Kompany. 'Ik had nog niet onder zijn leiding getraind, maar tijdens het gesprek merkte ik snel dat zijn filosofie lijkt op wat hij als voetballer etaleerde', bemerkte Gómez .

De club bevindt zich in een fase waarin het zelf moet gaan ontwikkelen, veel jeugdspelers kansen moet geven en ook buitenlands talent helpen te ontplooien. 'Eerst willen we ons kwalificeren voor de Conference League, maar er is veel ambitie. Ik kom bij een groeiende club terecht met veel spelers uit de eigen opleiding', vertelt het bijna 21-jarig talent in de Spaanse krant Marca. Voor zo'n anderhalf miljoen euro trekt paars-wit een getalenteerde speler aan die zowel qua speelstijl als ontwikkelingsfase binnen het profiel van de club past. 'Ik hoop hier bij te dragen aan mooi en aanvallend voetbal', zei de spelmaker ietwat voorspelbaar bij zijn voorstelling. 'Ik kan ook verschillende posities aan.' Slechts enkele optredens als wingback waren voor sportief directeur Peter Verbeke voldoende om dat expliciet te vermelden in het persbericht. Of dat betekent dat Kompany zal experimenteren met verschillende formaties dit seizoen? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Op stage werd er alvast op getraind. Sergio Gómez werd geboren in de kuststad Badalona, nabij Barcelona. Hij ontgroeide er al snel het lokale niveau van CF Badalona en CF Trajana, en belandde als zevenjarig voetballertje bij RCD Espanyol, waar de jonge Catalaan na drie jaar vertrok. Zijn koffers waren gepakt voor een verhuis naar een plek een halfuurtje verderop in de stad. De deuren van La Masía openden zich voor een zoveelste talent dat mocht bewijzen of het de kleuren van de blaugrana kon vertegenwoordigen. Doorheen de jeugdreeksen van FC Barcelona schitterde Gómez, wat hem op jonge leeftijd al een profcontract opleverde. In de zomer van 2017 ving de Spanjaard zijn laatste contractjaar aan in de Catalaanse hoofdstad. De club wilde het contract vanzelfsprekend openbreken om een verlengd verblijf te garanderen en daarin stond ook een afkoopclausule - verplicht in La Liga - van amper 3 miljoen euro. Ook dat wilde FC Barcelona aanpassen. Een nieuw Fàbregasscenario, waarbij een toptalent voor een peulschil vertrekt, konden ze missen als kiespijn. Tot een handtekening onder een vernieuwde overeenkomst kwam het nooit, dus waagden de talentspotters van Borussia Dortmund in januari 2018 hun kans. De club uit Noordrijn-Westfalen staat sinds haar bijna-faillissement begin deze eeuw bekend als een plek waar Europese talenten effectief kansen krijgen op een hoog niveau en het is dat imago waarvoor ook Sergio Gómez viel. Om zulke goedkope transfers in de toekomst te vermijden, verhoogde FC Barcelona zijn budget voor de jeugdopleiding. 'Wereldwijd is hij een van de beste spelers in zijn leeftijdscategorie', zo kondigde sportief directeur van BVB Michael Zorc zijn aanwinst aan. Eerst werkte de Catalaan de tweede seizoenshelft van 2017/18 af bij de jeugdploegen van Dortmund, waarna hij kansen zou krijgen bij de profs. Richting het seizoenseinde mocht hij via invalbeurten van toenmalig T1 Peter Stöger al tweemaal kort proeven van de Bundesliga. Ondanks de idee dat Lucien Favre, de nieuwe hoofdtrainer in 2018/19, hem geregeld speelkansen zou geven, selecteerde de Zwitserse selectieheer Gómez in diens eerste volledige seizoen in Duitsland slechts eenmaal voor een competitiewedstrijd. In de Champions League viel hij op verplaatsing bij Monaco slechts enkele minuutjes in. De nieuwe omgeving en het zelfstandig leven waren struikelblokken. Drie lessen Duits per week moesten die problemen verhelpen, maar ook dat bleek geen uitkomst te bieden.Terwijl de andere tieners Jadon Sancho en Dan-Axel Zagadou volop speelminuten kregen, moest de tengere spelmaker toekijken. Sebastian Kehl, ooit de beoogde opvolger van Zorc bij Borussia Dortmund, erkende dat Gómez in een aanpassingsperiode zat: 'We helpen hem met veel zaken, maar hij is hier helemaal alleen en wij kunnen niet alles invullen. Er komt een punt waarop jongens zelf de straat moeten leren oversteken. Ook dat is ontwikkeling.' In het Signal Iduna Park concludeerden ze dat de getalenteerde middenvelder best eerst in eigen land profervaring zou opdoen. 'Hij is geweldig getalenteerd, maar Sergio heeft speeltijd nodig en dat kunnen wij hem nu niet garanderen', zei Zorc bij de aankondiging van de huurdeal. Dichter bij huis, maar toch alleen, zocht Gómez zijn voetbalgeluk op uitleenbasis in Huesca, een stad in de Spaanse provincie Aragón. Goméz kwam in La Liga 2 tot negentien basisplaatsen en een reeks invalbeurten waarin hij één goal en drie assists liet optekenen, voornamelijk als rechterflankaanvaller of nummer 10. De spelmaker speelde bij Huesca in een defensieve ploeg, waar hij nooit zichzelf kon zijn. 'Gómez paste niet echt in de ploeg en kon geen leidende rol opnemen. Hij toonde zijn talent af en toe, maar miste de ervaring om dat regelmatig te doen', verklaarde Víctor Rapun, die de club volgt voor de lokale krant Sport Aragón. Zijn voornaamste werkpunt blijft het eindproduct: als aanvallende speler was hij nog te weinig aanwezig in de zones waar hij rechtstreeks betrokken kan zijn bij doelpunten. Na de promotie naar het hoogste niveau bedong SD Huesca een aankoopoptie in een nieuwe huurdeal, maar tot een permanente transfer kwam het nooit. 'In zijn tweede seizoen bij de club had hij vooral een invallersrol om zijn snelheid te gebruiken bij een achterstand en hij speelde zelfs een paar keer als wingback. Er waren wel gesprekken over een verlengd verblijf, maar Gómez wil verbeteren als speler en ziet in Anderlecht een kans om zijn potentieel waar te maken', aldus Rapun. Iets meer dan drie jaar na de verhuizing naar Dortmund moet hij zijn potentieel eindelijk laten zien. Hoewel de periode in Duitsland een leerrijke ervaring was, had de linkspoot het zich toch anders voorgesteld: 'Het was een moeilijke periode waarin ik niet de minuten kreeg die ik in Huesca had', gaf Gómez toe. Na de terugkeer van de huurlingen telde de 34-koppige selectie van Borussia Dortmund iets te veel namen naar de zin van Marco Rose, de nieuwe coach van de Schwarzgelben. Die moest dus afslanken en de huurspelers Marius Wolf, Immanuel Pherai en Sergio Gómez moesten vertrekken, liefst voor de trainingen hervatten. Wie fervent de simulatiegame Football Manager speelt, heeft Sergio Gómez ook al enkele jaren op de radar staan. De watchers van het spel voorspellen nog steeds een mooie toekomst voor de nieuwe nummer 17 van Anderlecht, die in België een kleine stap achteruit zet om er later weer twee vooruit te zetten. Dat is althans de bedoeling. Zijn voornaamste kwaliteit is dat hij zowel via passing als met dribbels uitstekend de bal in de rangen kan houden, maar hij kiest nog te vaak voor de veilige opties. Met voorzetten vanop de flank brengt hij wel ballen richting het strafschopgebied, maar hij heeft nog niet de neiging om zelf in die zone aan de bal te komen en van daaruit een ploeggenoot te vinden of richting doel te trappen. Wanneer Gómez vanop de rechterflank speelt, beweegt hij voornamelijk naar binnen in de halfspaces waar hij in de vierhoekige ruimte tussen de linksachter, de centrale verdediger en de middenvelders passopties aanbiedt en de ruimte geeft aan de rechtsachter om te overlappen op de flank. Dankzij zijn technisch hoogstaande opleiding is hij het gewend om snel onder druk uit te voetballen. Daaraan zie je dat hij zijn volledige opleiding spendeerde in een omgeving waar dominantie de wekelijkse norm was. Zijn uitleenperiode is dus geen volledig correcte afspiegeling van hem als voetballer. Krijgt onze Belgische competitie de primeur om de échte Sergio Gómez in het profvoetbal te zien ontbolsteren?