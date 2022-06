Vincent Janssen mag zich sinds zaterdag officieel een speler van Antwerp noemen. De achttienvoudige Nederlandse international ruilt het Mexicaanse Monterrey voor vier seizoenen in voor de nummer vier van afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League.

De voorbije dagen legde de aanvaller reeds zijn medische testen af op de Bosuil, waar hij met technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel twee landgenoten tegen het lijf loopt. Bij The Great Old moet Janssen de concurrentie aangaan met Michael Frey, die zich vorig seizoen tot clubtopschutter en vicetopschutter van de Belgische hoogste voetbalafdeling kroonde.

De gewezen spits van AZ, Tottenham en Fenerbahçe hoopt met zijn prestaties in Deurne-Noord een stekje te kunnen bemachtigen in de WK-selectie van Louis van Gaal. Afgelopen dinsdag stond hij nog 72 minuten tussen de lijnen in het Nations League-duel tegen Wales, dat door Oranje nipt met 3-2 gewonnen werd na onder meer een doelpunt van Noa Lang.

In het seizoen 2015-16 maakte Janssen 27 competitiedoelpunten voor AZ, waarmee hij topschutter werd in de Eredivisie.

De voorbije dagen legde de aanvaller reeds zijn medische testen af op de Bosuil, waar hij met technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel twee landgenoten tegen het lijf loopt. Bij The Great Old moet Janssen de concurrentie aangaan met Michael Frey, die zich vorig seizoen tot clubtopschutter en vicetopschutter van de Belgische hoogste voetbalafdeling kroonde. De gewezen spits van AZ, Tottenham en Fenerbahçe hoopt met zijn prestaties in Deurne-Noord een stekje te kunnen bemachtigen in de WK-selectie van Louis van Gaal. Afgelopen dinsdag stond hij nog 72 minuten tussen de lijnen in het Nations League-duel tegen Wales, dat door Oranje nipt met 3-2 gewonnen werd na onder meer een doelpunt van Noa Lang. In het seizoen 2015-16 maakte Janssen 27 competitiedoelpunten voor AZ, waarmee hij topschutter werd in de Eredivisie.