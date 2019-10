In Sport/Voetbalmagazine vertelt doelman Hendrik Van Crombrugge hoe een selectie voor de Rode Duivels hem uiteindelijk ook mee aan een transfer naar Anderlecht hielp.

Zijn fonkelende ogen vielen bijna uit hun kassen toen Hendrik Van Crombrugge voor het eerst mocht meetrainen bij de Rode Duivels. 'Het was een open training en er waren enorm veel toeschouwers aanwezig, meer dan voor een thuiswedstrijd van Eupen', vertelt de 26-jarige doelman.

Over een blitzcarrière gesproken: in mei door Roberto Martínez opgeroepen voor de nationale ploeg, in augustus een transfer naar Anderlecht. Het ene heeft trouwens ten dele met het andere te maken... 'Tijdens ons eerste gesprek zei Vincent Kompany me dat mijn kwaliteiten met de bal aan de voet hem waren opgevallen tijdens de trainingen van de Rode Duivels', vertelt Van Crombrugge. 'Ik ben er me van bewust dat dat zeker een belangrijke factor was.'

Lof van bondscoach Martínez

Ook de bondscoach loofde al het voetenwerk van Van Crombrugge en noemde hem "een complete doelman". Van Crombrugge: 'Hij bedoelde een moderne doelman, een doelman die de eerste aanvaller van een ploeg kan zijn én een troef bij balbezit.'

'Met een keeper die ook goed kan voetballen, kan je een numerieke meerderheid creëren. Als een ploeg ver van zijn eigen doel speelt en de doelman voelt zich goed hoog op het veld, dan geeft dat vertrouwen aan de verdediging. De verdedigers weten dat er nog een keeper achter hen staat die weet wat hij moet doen wanneer een bal achter hun rug valt. Volgens mij is het dat wat Martínez bedoelde.'

'Je hebt doelmannen die in één aspect uitblinken en andere die in alles een beetje goed zijn. Ik denk dat ik tot die tweede categorie behoor, en ik probeer een uitblinker te worden in zoveel mogelijk aspecten.'

WK in Qatar

Ondertussen beschouwt hij zichzelf volwaardig international, al toont de keeper van paars-wit zich ook realistisch: 'Voor de plaats van derde doelman gaat het tussen Koen Casteels, Matz Sels en mezelf. Tot deze zomer hadden mijn twee concurrenten een groot voordeel. Als je goed presteert in de Bundesliga of de Ligue 1, dan maak je een grotere kans dan iemand die hetzelfde doet bij Eupen. Maar door naar Anderlecht te komen, zette ik een grote stap vooruit.'

'Ik ambieer een plaats in de kern voor het WK in Qatar, maar als ik er al kan bij zijn op het EK volgend jaar, dan is dat natuurlijk nog beter', besluit hij.

