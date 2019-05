Drie jaar lang hielp Hendrik Van Crombrugge (26) KAS Eupen in eerste klasse blijven. Nu vindt hij het tijd voor een stap hogerop. Vijf pittige vragen - vlak voor zijn eerste selectie als Rode Duivel.

Hoeveel kans is er dat we je volgend seizoen nog in de Belgische competitie aan het werk zien?

HENDRIK VAN CROMBRUGGE: 'De realiteit leert dat de keepersplaatsen in België duur zijn, en dat, tenzij Guillermo Ochoa vertrekt bij Standard, misschien alleen Club Brugge een nieuwe doelman zoekt. Als ik realistisch ben, moet ik iets in het buitenland zoeken. Er zijn opties, met geïnteresseerde clubs die zich al maanden geleden gemeld hebben, en er zijn afspraken gemaakt met Eupen waar ik nog één jaar contract heb. Iedereen weet dus waar hij aan toe is. Ik sluit geen enkele competitie uit, maar de bedoeling is een stap vooruit te zetten naar een grotere club. De Nederlandse competitie staat niet op een hoger niveau dan de Belgische, maar clubs als Ajax, Feyenoord en PSV beschouw ik ...