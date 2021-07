Een groot deel van de ploegen zit nog volop in de voorbereiding en de transfermarkt is nog meer dan een maand open, maar zodra de eerste speeldag achter de rug is, zullen al heel wat maskers afvallen. Zo waagde Sport/Voetbalmagazine zich aan een voorspelling van het nieuwe seizoen in 1A. Dit is het verdict.

18. Seraing

Als promovendus met een erg onervaren kern die waarschijnlijk onvoldoende is voor de hoogste niveau, heeft Seraing nog niet al te veel versterkingen binnengehaald om van tel te zijn in het nieuwe seizoen.

17. STVV

Bernd Hollerbach wist van Mouscron snel een sterk geheel te maken, maar bij STVV beschikt hij over een minder talentvolle groep. Kan hij de Kanaries, die de laatste jaren steevast flirten met de degradatiezone, opnieuw in de Jupiler Pro League houden?

16. Cercle Brugge

De troepen van Yves Vanderhaeghe wisten vorig seizoen sterk af te sluiten, maar verloren wel enkele sterke spelers uit Monaco. De club zal opnieuw van nul moeten beginnen, zoals ondertussen gebruikelijk is in het groen-zwarte deel van Brugge.

15. KV Kortrijk

Na een lange crisis aan het einde van het seizoen, tussen het vertrek van Vanderhaeghe en de vervelende omstandigheden waarin nieuwe coach Luka Elsner moest beginnen, staan de Kerels met veel twijfels aan de start ban het nieuwe seizoen. Twijfels die voorlopig niet lijken te verdwijnen met de nieuwe aankopen van Vandendriessche en de beloftevolle Moreno.

Luka Elsner overschouwt zijn Kortrijkse troepen © Belga Image

14. KAS Eupen

Een jonge onbekende Duitse coach doet meteen hopen op een nieuwe revolutie 'op zijn Blessins'. Jammer genoeg voor de Oostkantonners, is de transfermarkt nog erg rustig en het vertrek van Adriano lijkt zijn gevolgen te hebben.

13. Union

De kampioen van 1B kan heel snel van zijn roze wolk neerdalen door een erg lastig seizoensbegin met in de eerste twee weken meteen Anderlecht en Club Brugge te treffen. Maar de kwaliteit van de groep en het vakmanschap van de coach kunnen volstaan om een stabiel plekje in 1A te bewerkstelligen.

12. Beerschot

Alles werd in het werk gesteld om Raphael Holzhauser, de revelatie van vorig seizoen, te behouden en de ervaren - Peter Maes wordt verondersteld het verschil te maken vanop de bank. Maar het seizoen van de bevestiging kan ook een valstrik blijken.

© Belga Image

11. Zulte Waregem

Francky Dury staat voor zijn laatste seizoen op de bank bij Essevee, dat dezelfde waters als de voorbije seizoenen zal moeten doorzwemmen. Ver genoeg van de rode zone, maar nog steeds voor de poort van de play-offs die nog te ver buiten bereik lijken te zijn.

10. OH Leuven

Kamal Sowah is vertrokken, maar de andere grote Franse namen van vorig seizoen zijn er nog. Als Henry en Mercier aan boord blijven en de hulp krijgen van enkele kwaliteitsvolle teamgenoten, kan Marc Brys ook dit seizoen een rustig jaar verwachten.

9. KV Oostende

Werkt de magie van Alexander Blessin voor een tweede seizoen? Na een verrassend sterk seizoen, zijn er nu vooral twijfels rond de kleine kern van de Duitse coach, waar ook enkele toppers zijn vertrokken. Gaan ze nog een hete zomer tegemoet?

8. Charleroi

De Zebra's staan voor het seizoen van de vernieuwing, onder leiding van een ambitieuze Edward Still. Nu moet Charleroi opnieuw de plaats veroveren die bij hun stand van de laatste jaren hoort. Nog eens een seizoen zonder play-offs zou erg zuur zijn.

7. Standard

Openlijk in heropbouw beschikken de Rouches nog over voldoende kwaliteiten om niet uit de top acht te vallen. Mbaye Leye moet een moethode zoeken die voor resultaten op de lange termijn zorgt.

© Belga Image

6. KV Mechelen

Mooie verrassing aan het einde van vorig seizoen, kan Malinwa nog steeds op dezelfde wapens rekenen als toen. Enkel Aster Vranckx en Issa Kabore zijn namelijk vertrokken. Het goed gerodeerde collectief van Wouter Vrancken lijkt over genoeg kwaliteiten te beschikken voor een nieuw seizoen in de bovenste regionen van het klassement.

5. KAA Gent

Het werk dat Hein Vanhaezebouck vorig seizoen aanvatte, zorgde voor een ambitieuze transferzomer en een mayonnaise die snel zal moeten pakken in een door Europees voetbal zwaar belaste kalender. Is KAA Gent té overstuur om het beter te doen dan vorig jaar?

4. KRC Genk

Een potentiële uitschakeling in de voorrondes van de Champions League kan nog voor een aderlating in de Genkse aanval zorgen. En als dat gebeurt, lijkt John van den Brom misschien niet de juiste man om een nieuwe speelstijl te beginnen, ondanks het nieuwe jonge talent dat het bestuur weer goed scoutte.

© Belga Image

3. Antwerp

Voor het eerste seizoen post-Luciano D'Onofrio, kijkt Antwerp niet meer op een euro meer of minder en bouwt het een ambitieus project uit rond de nieuwe coach Brian Priske. The Great Old is meer dan ooit vastberaden om de grootste uitdager van Club Brugge te worden.

2. Anderlecht

De finale sprint in de lente van vorig seizoen zorgde voor play-offs zonder overwinning, maar de huidige mercato, met eventueel ook nog een productieve nummer 9, geeft coach Kompany de nodige versterkingen om het Club Brugge dit jaar knap lastig te maken.

1. Club Brugge

Op weg naar een uitzonderlijke hattrick en een vierde titel in vijf jaar tijd, hoopt de huidige kampioen zijn dominantie te bevestigen met een zo goed als onveranderde kern. De grootste kandidaat om zichzelf op te volgen, is Club Brugge.

