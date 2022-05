Union en Club Brugge staan zondag en woensdag voor een mogelijk beslissend tweeluik. Waarom trekt de Brusselse club straks aan het langste eind?

1. Het productiefste spitsenduo

Met Deniz Undav en Dante Vanzeir heeft Union hét offensieve koningskoppel van eerste klasse. Samen zijn ze in de competitie al goed voor 39 goals en 23 assists (Undav: 25 + 13; Vanzeir: 14 + 10). Dat is veel beter dan Charles De Ketelaere en Noa Lang. De kroonjuwelen van Club Brugge zorgden samen voor 21 goals en 20 assists.

2. Grote honger

De kern van Union is samengesteld uit voetballers die elders afgeschreven werden of die via een omweg terug op het hoogste niveau actief zijn. Het palmares van de meesten van hen is zo goed als leeg. Ze beseffen dat dit een unieke kans is om daar verandering in te brengen. De honger naar de titel is bijzonder groot.

3. Het psychologisch voordeel

De titel is geen must voor Union, de druk ligt in het kamp van Club Brugge. Als het straks toch nog misloopt, zal er niemand met de vinger gewezen worden. Met kwalificatie voor de Champions play-offs is het seizoen van Union nu al meer dan geslaagd.

4. De sympathie van het hele land

Club Brugge heeft over heel België heel wat supporters, maar wie gunt Union de titel niet? De Brusselse club heeft bovendien een rijke traditie, een tot de verbeelding sprekend stadion (met een geklasseerde gevel) en een unieke achterban. Die laatste is een mengelmoes van nationaliteiten, met heel wat expats die in Brussel werken. De Unionfans gaan er ook prat op altijd vóór hun eigen ploeg te supporteren, nooit tégen de ander. Dat werkt de sympathie alleen maar in de hand.

© Belga Image

5. Zeventig procent kans

Of de redenering klopt, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar de Union Bhoys lanceerden volgende berekening op sociale media. Met in totaal nog acht matchen te spelen in de Champions play-offs, waarin er drie mogelijke resultaten zijn (winst/gelijkspel/verlies), zijn er 6561 mogelijkheden.

In 4620 gevallen (70 procent) is Union kampioen. In 1355 gevallen (21 procent) gaat de titel naar Club Brugge. In 568 gevallen (9 procent) hebben Union en Club evenveel punten. In 18 gevallen heeft óf Union óf Club evenveel punten als Anderlecht of Antwerp. In 20 gevallen wordt Union derde.

Met Deniz Undav en Dante Vanzeir heeft Union hét offensieve koningskoppel van eerste klasse. Samen zijn ze in de competitie al goed voor 39 goals en 23 assists (Undav: 25 + 13; Vanzeir: 14 + 10). Dat is veel beter dan Charles De Ketelaere en Noa Lang. De kroonjuwelen van Club Brugge zorgden samen voor 21 goals en 20 assists.De kern van Union is samengesteld uit voetballers die elders afgeschreven werden of die via een omweg terug op het hoogste niveau actief zijn. Het palmares van de meesten van hen is zo goed als leeg. Ze beseffen dat dit een unieke kans is om daar verandering in te brengen. De honger naar de titel is bijzonder groot. De titel is geen must voor Union, de druk ligt in het kamp van Club Brugge. Als het straks toch nog misloopt, zal er niemand met de vinger gewezen worden. Met kwalificatie voor de Champions play-offs is het seizoen van Union nu al meer dan geslaagd. Club Brugge heeft over heel België heel wat supporters, maar wie gunt Union de titel niet? De Brusselse club heeft bovendien een rijke traditie, een tot de verbeelding sprekend stadion (met een geklasseerde gevel) en een unieke achterban. Die laatste is een mengelmoes van nationaliteiten, met heel wat expats die in Brussel werken. De Unionfans gaan er ook prat op altijd vóór hun eigen ploeg te supporteren, nooit tégen de ander. Dat werkt de sympathie alleen maar in de hand.Of de redenering klopt, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar de Union Bhoys lanceerden volgende berekening op sociale media. Met in totaal nog acht matchen te spelen in de Champions play-offs, waarin er drie mogelijke resultaten zijn (winst/gelijkspel/verlies), zijn er 6561 mogelijkheden.In 4620 gevallen (70 procent) is Union kampioen. In 1355 gevallen (21 procent) gaat de titel naar Club Brugge. In 568 gevallen (9 procent) hebben Union en Club evenveel punten. In 18 gevallen heeft óf Union óf Club evenveel punten als Anderlecht of Antwerp. In 20 gevallen wordt Union derde.