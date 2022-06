Op 6 juli begint het EK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De Red Flames nemen er voor de tweede keer aan een eindtoernooi deel. Wat zijn de ijkpunten in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in België?

1921

België zet voor het eerst een vrouwenploeg op poten. In 1924 speelt die tegen Frankrijk op de Wintervelodroom van Brussel, maar die wedstrijd wordt niet erkend door de Belgische voetbalbond. In die eerste jaren zijn de veel sterkere zuiderburen wel vaker de tegenstander. In de jaren 1920 en 1930 spelen clubs als Brussels Femina, Ghent Femina en Atalante in een niet-officiële vrouwencompetitie, maar na de Tweede Wereldoorlog verdwijnt het vrouwenvoetbal volledig van de radar in ons land.

1972

In het begin van de jaren 1970 richt de Belgische voetbalbond de eerste officiële vrouwencompetities in, eerst in verschillende nationale afdelingen en vanaf 1973 in één reeks in de hoogste klasse. De eerste kampioen in het vrouwenvoetbal in 1972 is Astrio Begijnendijk, het latere KSK Heist.

1974

Saint-Nicolas FC Liège, het latere Standard Fémina, pakt zijn eerste van twintig titels. Met ook nog acht Belgische bekers, zeven supercups en één titel in de BeNeLeague is het de meest succesvolle damesploeg uit het Belgische vrouwenvoetbal. Onder meer Ann Noë, Ingrid Vanherle, Imke Courtois, Aline Zeler en de Nederlandse Lieke Martens (nu bij FC Barcelona) voetbalden bij de rood-witten.

30 mei 1976

De Belgische nationale vrouwenploeg speelt zijn eerste officiële interland, niet toevallig tegen Frankrijk. In het Auguste Delaunestadion in Reims gaan onze Duivelinnen winnen met 1-2. Een stuntzege!

22 oktober 1983

Carla Martens scoort voor België in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen West-Duitsland. Het 1-1-gelijkspel is niet voldoende voor de eindronde, die toen gespeeld werd met slechts vier ploegen. Met dat format wordt pas gebroken op het EK van 1997, wanneer er acht teams kunnen deelnemen. Voor het EK 2001 is België heel dicht bij kwalificatie, maar legt het in de play-offs de duimen tegen Zwitserland.

logo EK vrouwenvoetbal 1984?

21 april 2002

De Rode Duivelinnen, met bondscoach Ann Noë en boegbeeld Femke Maes, verliezen met 4-0 in Schotland en zien daardoor de droom in rook opgaan om aan een eerste WK deel te nemen. In de kwalificatiepoule eindigen Schotland en België gedeeld eerste, maar door een beter doelsaldo gaat het WK-ticket naar de Schotse dames.

15 maart 2011

De voetbalbond stelt Ives Serneels aan als bondscoach van het Belgische nationale vrouwenelftal. 'De Serre' krijgt ex-speelster Tamara Cassimon als secondant. Zij kiest in 2017 terug voor een job als T1 bij een club.

Bondscoach Ives Serneels © PHOTO NEWS - PHILIPPE CROCHET

13 februari 2012

De KBVB en de KNVB maken bekend dat er vanaf het seizoen 2012/13 een Women's BeNe League zal worden georganiseerd. Acht teams uit België en negen uit Nederland nemen eraan deel. Na drie seizoenen wordt de competitie echter al opgeschort. FC Twente werd twee keer kampioen, Standard Fémina één keer.

16 september 2013

De nationale vrouwenploeg wordt omgedoopt in de Red Flames. De Belgische voetbalbond organiseert ook voor het eerst een promotiecampagne rond het vrouwenelftal. En nog een primeur: twee wedstrijden van de Flames zijn te zien op tv.

8 februari 2017

Tessa Wullaert wint de eerste Gouden Schoen voor de vrouwen. Intussen heeft ze al drie exemplaren (2018 en 2019). Ook Janice Cayman (2017 en 2021) en Tine De Caigny (2020) wonnen de trofee al.

© Belga Image

16 juli 2017

De Red Flames spelen hun eerste wedstrijd op een EK. In het Nederlandse Doetinchem verliezen ze met 1-0 van Denemarken. In de volgende wedstrijd - 0-2-winst tegen Noorwegen - maakt Elke Van Gorp het eerste doelpunt ooit op een EK voor de Red Flames, die uiteindelijk derde worden in hun poule.

foto Elke Van Gorp bij de Red Flames

19 oktober 2020

De voetbalbonden van België, Nederland en Duitsland maken bekend dat ze samen een gooi willen doen naar de organisatie van het WK 2027 voor vrouwen.

1 december 2020

De Belgische vrouwen sluiten een succesvolle kwalificatiecampagne af met een klinkende 4-0-overwinning tegen Zwitserland. Ze plaatsen zich voor het EK 2022 in Frankrijk. Tine De Caigny wordt met twaalf goals zelfs topschutter van het kwalificatietoernooi.

25 november 2021

In een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië behalen de Red Flames hun grootste overwinning ooit: aan Den Dreef in Leuven wordt het 19-0. Tessa Wullaert scoort vijf keer, Amber Tysiak en Tine De Caigny elk drie keer.

