Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer de topper tussen Club en Antwerp, Union-Eupen en de Belgian Lions.

Een kleine twee maanden is Alfred Schreuder nu in dienst van Club Brugge. Opluchting zag je bij een aantal spelers toen ze begin januari in het vliegtuig stapten voor een stage in Spanje. Alsof er zonder Philippe Clement een nieuw tijdperk zou beginnen. Sindsdien is het zoeken en tasten. Alfred Schreuder begint tegen Antwerp aan zijn achtste competitiematch. Hij stelde in de voorgaande zeven matchen 24 spelers op. Hoog tijd wordt het voor een basisploeg. En voor een klinkende prestatie. Af te wachten valt hoe het werk van Schreuder op het einde van het seizoen geëvalueerd zal worden. Maar hetzelfde geldt ook voor Brian Priske bij Antwerp. Die klaagt over een gebrek aan stabiliteit in de prestaties. Maar in hoeverre acht hij zich daarvoor verantwoordelijk? (Jacques Sys)

Het zijn vooral de twee aanvallers die van de ploeg van Felice Mazzù een titelkandidaat maakten dit jaar. Tegen Eupen zullen we zien hoe de afwezigheid van het koningskoppel opgevangen kan worden door de leider in het klassement. En dat nadat Union vorig weekend tegen Charleroi toonde dat het ook al zonder metronoom Casper Nielsen kon; Het is al meer dan 60 wedstrijden geleden dat de Brusselse club op het veld kwam zonder de twee spitsen. Om maar te duiden hoe groot de taak wordt die nieuwkomer Alex Millan staat te wachten. Naast hem zal Mazzu misschien Koaru Mitoma willen herlanceren, die sukkelde met een blessure sinds de hervatting van de competitie midden januari. In een wat vrijere rol zal de Japanner heel wat ravage kunnen aanrichten. (Guillaume Gautier)Speelt hij of speelt hij niet? Na een dramatische wedstrijd tegen Crystal Palace en na 90 minuten op de bank te hebben gezeten in de CL-wedstrijd tegen Lille, vraagt de Engelse voetbalwereld zich af hoe het nu verder moet met Romelu Lukaku. Coach Thomas Tuchel laat iedereen wat in het ongewisse voor de League Cupfinale tegen Liverpool, maar de Duitser zal zeker wel een plan klaar hebben liggen om Liverpool zondag te ontmantelen. Tuchel is namelijk een kanjer in bekerfinales. Zo won hij op anderhalf seizoen bij Chelsea al twee trofeeën met de Champions League en de Wereldbeker voor Clubs. Liverpool, daarentegen, wacht ondertussen bijna twee jaar op een nieuwe prijs. Nadat de troepen van Jürgen Klopp de titelstrijd opnieuw leven inbliezen, zullen ze de kans op eindwinst in de League Cup - hoe onbelangrijk die competitie ook mag zijn in het Engele voetbal - zeker niet laten liggen. Maar moeten ze daarvoor ook voorbij Lukaku? (Gert Segers)FC Barcelona is op dreef. Gerard Piqué zei na de demonstratie op Napoli donderdagavond (2-4): 'We zijn terug naar onze roots gegaan. Dat hadden we al een tijdje nagelaten. We zijn op de terugweg.' Barça voetbalde in het Diego Armando Maradonastadion dominant: het overspoelde Napoli met hoge druk, combinatievoetbal en veel bewegende spelers. Het enige minpunt was dat het toch nog twee tegengoals slikte. Coach Xavi was zeer tevreden, hij zegt te zien dat deze ploeg 'tot iets groots' in staat is. Met de snelheid van Adama Traoré en Ferran Torres heeft hij nu ook spelers die de tegenstander pijn kunnen doen op de counter. In de laatste vijf wedstrijden scoorde Barça vijftien keer. Athletic Bilbao, de laatste ploeg waartegen het verloor - op 20 januari: 3-2 in de 1/8 finale van de Copa del Rey - komt zondagavond op bezoek in Camp Nou. Tijd voor revanche? (Steve Van Herpe)De Belgian Cats hebben zich al gekwalificeerd voor het WK basketbal, eind september in Australië. Treden de Belgian Lions in hun voetsporen? De start in de voorrondes was alvast denderend, met twee zeges, tegen Slovakije en tegen topploeg Servië. Vrijdag en maandag volgen duels drie en vier, thuis en uit tegen Letland. Een zeer taaie klant als het over een volledig ploeg kan beschikken, onder meer met scherpschutter Rihards Lomazs en veel reboundkracht. Letland mist nu wel NBA-spelers Kristaps Porzingis en Davis Bertrans, en ook enkele Euroleague-spelers.Anderzijds moeten de Lions het ook zonder drie sleutelpionnen stellen, met Ismaël Bako (handblessure), Vrenz Bleijenbergh (coronabesmetting) en spelverdeler Sam Van Rossom (hamstringblessure).Minstens één zege zou de Lions al op weg helpen om bij de eerste drie van hun poule te eindigen. Dan stoten ze door naar de beslissende kwalificatieronde voor het WK van 2023 in Indonesië, Japan en de Filipijnen. (Jonas Creteur)Naast het openingsweekend in Vlaanderen, staan ook twee interessante koersen op het programma in Frankrijk met de Ardèche en de Drome Classic. En dat met enkele grote namen uit peloton. Denk daarbij vooral aan Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Het is een opportuniteit voor enkele kleinere namen zoals Wilco Kelderman, Warren Barguil, Brandon McNulty en Benoît Cosnefroy om zich nu al te meten met de top. Ook Maxim Van Gils, het Belgische taltn van Lotto-Soudal, zal na zijn overwinning in de Ronde van Saoedi-Arabië zich opnieuw willen laten zien. En vergeet ook niet Mauri Vansevenant, nog een andere beloftevolle coureur uit België. (Fabien Chaliaud)