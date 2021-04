In de marge van de Jupiler Pro League beginnen ze dit weekend in de Super League aan de sprint richting finish. In afwachting van het begin van de play-offs in de hoogste vrouwencompetitie staan we stil bij de verhoogde visibiliteit en de bijna ongezonde dominantie van Anderlecht.

Anderlecht 0 White Star 1. De uitslag in de Brusselse derby was afgelopen weekend een donderslag bij heldere hemel. Dankzij de overwinning van trainster Audrey Demoustier en haar team in het Lotto Park ligt het foutloze parcours van Anderlecht in de reguliere competitie aan diggelen. Het neemt niet weg dat Anderlecht dé grote winnaar is van de eerste fase in de Super League. Paars-wit pakte zeventien zeges op een totaal van achttien wedstrijden, het scoorde 95 keer - waarvan dertig goals van Tessa Wullaert - en doelvrouw Justien Odeurs moest zich amper vijf keer omdraaien.

Ondanks de triomftocht is trainer Patrick Wachel niet helemaal tevreden over het uiteindelijke resultaat. 'De kloof met Standard is niet zo groot', aldus Wachel, die na drie titels op rij de club verlaat aan het einde van het seizoen. 'Na de halvering van de punten zal de voorsprong geslonken zijn tot vijf punten. Dat is niet enorm als je weet dat we nog acht duels moeten spelen tegen de vier beste ploegen van het land. Ik blijf op mijn hoede en ik hoop dat de meisjes dat ook zullen zijn.' Mathematisch is alles nog mogelijk. Maar de twee overwinningen tegen de Rouches ( 2-0 en 5-0, nvdr) die op de tweede plaats geparkeerd staan, doen vermoeden dat Anderlecht alleen zichzelf kan kloppen in de play-offs. Gent, dat aan de play-offs begint als derde op negen punten, moet van te ver komen om RSCA nog te kunnen verontrusten. De Gentenaars verloren op de zeventiende speeldag met het kleinste verschil hun duel met Anderlecht (0-1), maar de speelsters van Dave Mattheus waren wel de eerste die de ongenaakbare leider zo onder druk wisten te zetten. Afgelopen weekend deed ook White Star dat, met vooral een strakke verdediging. Het Club Brugge van Leo Van der Elst was niet in staat om meer dan drie wedstrijden op rij te winnen en het heeft zijn gebrek aan regelmaat cash betaald in het klassement. En de jonge wolvinnen van OH Leuven zijn altijd in staat om te stunten.De RSCA Women zullen wel tot midden april moeten wachten om zich in de play-offs te tonen. Door de format met vijf ploegen zal er elke week een ploeg vrijgesteld zijn en op de openingsspeeldag, die samenvalt met het paasweekend, is Anderlecht meteen aan de beurt. Een paar dagen later volgt er al een internationale break waarin de Red Flames het opnemen tegen Noorwegen (8 april) en Ierland (11 april). Zes van de elf basisspeelsters liggen onder contract bij Anderlecht en dat zal uiteraard gevolgen hebben voor het verloop van de play-offs. 'Enkele dagen na die break moeten wij in actie komen en dat vind ik niet fair', zucht Wachel. 'Ik ben ontgoocheld over de manier waarop alles geregeld werd door de voetbalbond. We zullen benadeeld zijn, want ik weet niet in welke staat ik de speelsters zal recupereren na hun interlands.' Bij de Belgische voetbalbond geven ze aan dat de beslissing om de eerste in het klassement een bye te geven al genomen werd voor ze de datums van de internationale wedstrijden doorgekregen hadden. Kwatongen zullen beweren dat dit manoeuvre een beetje spanning zal geven aan de vrouwencompetitie, die dit seizoen die voor het eerst in de geschiedenis live op televisie werd uitgezonden. Eleven Sports blijft liever discreet over het bedrag dat het betaalde om voor de komende vijf jaar de rechten van het vrouwenvoetbal te verwerven, maar ze zijn meer dan tevreden over de kijkcijfers die de dames haalden. 'De openingswedstrijd van het seizoen in augustus tussen Anderlecht en Standard bracht 78.000 kijkers samen', zegt hoofdredacteur Jan Mosselmans. 'En verrassend genoeg was White Star-Charleroi met zijn 80.000 televisiekijkers de best bekeken match tot dusver. Club Brugge-OH Leuven klokte af op 77.000 en Aalst-Standard op 79.000. Dat zijn bijzonder goede cijfers en die wedstrijden scoorden beter dan sommige wedstrijden in 1B.' In aanloop naar het seizoen maakte ex-speelster en commentatrice Cécile De Gernier een terechte analyse van de situatie. Dat het tijd was dat een medium zich voluit zou storten op het vrouwenvoetbal, maar dat het publiek ook moest volgen. In België zit het vrouwenvoetbal nog in het beginstadium van het professionalisme, maar de toenemende belangstelling is het zoveelste bewijs dat het een discipline is met een enorm potentieel. Gedurende acht speeldagen wordt Anderlecht en zijn internationaal getinte armada de ploeg waar iedereen zijn vizier op zal richten in een minikampioenschap dat op papier onevenwichtig is samengesteld. Maar volgens Mosselmans hoeft de dominantie van Anderlecht niet noodzakelijk een rem te zijn op de ontwikkeling van de Super League. 'Ik beschouw Anderlecht als een locomotief voor het vrouwenvoetbal in België. Hier krijgen alle ploegen de kans om tegen Anderlecht de wedstrijd van hun leven te spelen en daardoor boekt iedereen ook vooruitgang.' Wachel is het daarmee eens. 'Genk en Gent hebben ondanks hun nederlaag een schitterende prestatie neergezet tegen ons. En daar neem ik mijn hoed voor af!' Straks moet Wachel zijn plaats in de dug-out afstaan aan Johan Walem, maar na afloop van zijn vijfjarig mandaat zal hij wellicht vier titels op zak gestoken hebben.