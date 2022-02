Iedere vrijdag blikken we in enkele thema's vooruit naar het sportweekend. Deze week onder meer de terugkeer van Felice Mazzu naar Charleroi, een Engelse topper, Evenepoel die aan de bak moet in de Algarve en Swings die voor goud gaat op de Winterspelen.

Met heel veel drive is Yves Vanderhaeghe in zijn tweede ambtstermijn als trainer van KV Oostende een dag slag gegaan. Maar na de 3-0-nederlaag van vorig weekend op KV Mechelen zal er nu tegen Standard toch iets op een ommekeer moeten wijzen. Vanderhaeghe deed eerder deze week een beetje schamper over de term 'Gegenpresisng' die in de periode van Alexander Blessin werd gebruikt. Hij noemde dat destijds 'druk vooruit'. Trainers hebben het niet altijd gemakkelijk om het werk van collega's te loven. Een kans krijgt Vanderhaeghe nu om zichzelf weer te bewijzen, nadat hij bij de laatste vier clubs vier keer voortijdig werd ontslagen. En Standard? Dat staat al twaalf punten achter op de nummer acht, KRC Genk. Puntenverlies mag niet meer. Anders kan de ploeg effectief op vakantie na het slotweekend van de reguliere competitie, in het weekend van 11/12 april. Iets waarmee KV Oostende tevreden zou zijn. Het betekent dat ze uit de degradatiezone zijn gebleven. (Jacques Sys)

(Jacques Sys)Iets meer dan duizend dagen geleden, zat Felice Mazzu voor het laatst op de bank van Charleroi vooraleer hij er na tien seizoenen vertrok. Sindsdien keerde hij nog maar één keer terug naar het Zwarte Land, waar hij nog steeds op handen werd gedragen door de supporters. Al verliep de terugkeer op sportief vlak niet al te goed met een 2-1-nederlaag van regerend kampioen Genk tegen de troepen van Karim Belhocine.Na een ontslag bij de Limburgers, een stap terug naar 1B en vervolgens een meer dan verdiende promotie, staat Mazzu nu als leider in de dug-out van het Stade du Pays de Charleroi. En dat met zijn nieuwe supporters achter het ene doel en zijn oude in de rest van het stadion in een duel dat erg veelbelovend is. In het heenduel wilde een arrogant Charleroi het enthousiasme van de promovendus met een erg aanvallend systeem counteren, maar kreeg het uiteindelijk wel vier doelpunten om de oren in de hoofdstad. Deze clash wordt dus ook wat gekruid door revanche. (Guillaume Gautier)Als je denkt dat je goed bezig bent, voetbal dan eens tegen Manchester City. Sporting Clube had in 22 competitiematchen in de Primeira Liga slechts 15 goals geslikt. Een solide verdediging, denk je dan. En toen rolde de pletwals van Pep door het Estadio José Alvalade: 0-5. Bij Antonio Conte moet het nu al dun door de broek lopen, want hij staat zaterdag in het Etihad Stadium met zijn Tottenham voor een immense opgave. De Spurs, die hun laatste drie competitiewedstrijden verloren, komen immers verzwakt uit de wintermercato, zo zei de Italiaanse coach zelf bij Sky Italia. Dele Alli (Everton), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyon), Giovani Lo Celso (Villarreal) en Bryan Gil (Valencia) gingen en het Juventusduo Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski kwam. Wat er ook van zij: Tottenham komt dit seizoen moeilijk tot scoren, met Harry Kane als exponent. De 28-jarige Engelse spits vond in de Premier League nog maar vijf keer de weg naar de netten (in 21 matchen). Hij scoort gemiddeld 1 keer om de 358 minuten. Zijn laatste competitiedoelpunt maakte hij wel 322 minuten geleden, dus... (Steve Van Herpe)Dat enkele goedgerichte transfers een wereld van verschil kunnen maken, weten ze nu ook bij Juventus. Na een matige heenronde in de Serie A, kocht het in januari Denis Zakaria en Dusan Vlahovic. En beide nieuwkomers veroverden Turijn in geen tijd. Waar een maand geleden nog alle hoop op een nieuwe titel werd opgegeven, staat Juventus plots weer in de top vier op 'slechts' negen punten van leider Milan. Op zich een hele kloof, maar boven de Oude Dame vechten ze wel met drie voor die eerste plaats met ook nog Inter en Napoli, waardoor er zeker nog kansen liggen voor een hongerig Juventus. Wie zegt dat Juve dit seizoen absoluut geen kans meer maakt op een 37ste scudetto, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen.Vrijdagavond kan het die titelambities kracht bijzetten in de Turijnse derby tegen Torino, waar Dennis Praet vorige week nog met een blessure naar de kant ging en de rest van het seizoen zal moeten missen. De Rode Duivel had het nochtans erg naar zijn zin bij zijn nieuwe club, die onder Ivan Juric aantrekkelijk voetbal speelt en vooral de laatste maanden erg in vorm is. Kunnen ze dat ook laten zien tegen een Juventus dat blaakt van zelfvertrouwen? (Gert Segers)74 jaar en 11 dagen is het geleden dat België zijn tot dusver enige gouden medaille op de Winterspelen behaalde. Toen in 1948, met Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het kunstschaatsen voor paren. Doet Bart Swings er daar zaterdagmorgen in Peking nog één bij? Hij is alvast een van de topkandidaten voor de medailles, op een nummer waarop hij in 2018 al zilver behaalde in Pyeongchang, brons pakte op het laatste WK, en ook twee Europese titels veroverde, in 2020 en 2022, telkens in Heerenveen. Toen waren zijn belangrijkste concurrenten er echter niet bij: de Amerikaanse drievoudige wereldkampioen Joey Mantia, en de Zuid-Koreaanse olympische kampioen Lee Seung Hoon.Al staan er ook vraagtekens achter hun naam: Mantia sukkelt naar eigen zeggen met de rug en gaf verstek voor de 1000 meter op vrijdag, nadat hij op de 1500 meter ook slechts zesde werd. Lee Seung Hoon heeft sinds zijn olympische titel in Pyeongchang geen noemenswaardige resultaten meer neergezet. Het was zijn landgenoot Jae Won Chung die meer op de voorgrond trad (brons op het WK 2019).Zij, het Nederlandse duo Jorrit Bergsma/Sven Kramer (die zijn allerlaatste race afwerkt, al dan niet in de finale), plus de Canadees Jordan Belchos worden Swings' grootste tegenstanders. Onze landgenoot heeft het voordeel dat hij én een harde race aankan, én kan winnen in de sprint, zoals op het EK. Al is vooral de vraag: kan hij daarin ook Mantia kloppen - als die tenminste echt fit is? Als eenzaat, tegen landen met twee schaatsers, moet Swings proberen zich niet te laten verrassen door tactische spelletjes, hopen op een snelle wedstrijd, en er een lange sprint van maken om Mantia te kunnen afschudden. (Jonas Creteur)Na de kleine tegenslag in de Ronde van Valencia, waar hij zijn leiderstrui verloor in een afdaling, toont Remco Evenepoel zich opnieuw in de Ronde van de Algarve. Daar maakte hij in 2020, enkele weken voor de uitbraak van de coronapandemie, nog indruk op de beklimming van de Alto de Foia en de tijdrit in de slotetappe. In die race tegen de klok was hij zelfs sneller dan wereldkampioen Rohan Dennis en Stefan Küng, die later dat jaar Europees kampioen werd. Donderdag was hij niet even indrukwekkend. David Gaudu was toen de snelste in een klein groepje op de top van de Foia. Dit weekend zal Evenepoel dus nog moeten uithalen om de ronde alsnog te winnen, met op zaterdag de slotetappe met opnieuw een tijdrit. Met een lengte van 32 km, zal de jonge Belg erg tevreden met et parcours van die rit. Zeker gezien de tijdritkwaliteiten van de overgebleven concurrentie om de eindwinst. Al wordt het zaak om een Brandon McNulty of Ethan Hayter niet te onderschatten. En dan heb je ook nog Küng die op slechts 18 seconden staat. Op papier is Evenepoel facvoriet, maar dat zal hij zaterdag vooral moeten laten zien. (Fabien Chaliaud)