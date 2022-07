Club Brugge blijft zijn aanval versterken. Na de transfer van Ferran Jutglà, haalde blauw-zwart de Canadese international Cyle Larin opnieuw naar de Jupiler Pro League. Hier is wat je moet weten over de 27-jarige aanvaller.

1. Jonathan David

Cyle Larin heeft dezelfde makelaar als Jonathan David, de Canadees die KAA Gent in 2020 voor 27 miljoen verliet voor de Franse kampioen Lille. Het gaat om Nick Mavromaras en zijn agentschap Axia Sports Management. Larin werd onlangs in verband gebracht met Nottingham Forest, dat komend seizoen opnieuw te bewonderen is in de Premier League, en de Griekse kampioen Olympiacos. Larin, die op ongeveer 10 miljoen euro wordt geschat, komt zonder transfersom naar het Venetië van het Noorden omdat zijn contract bij Besiktas ten einde liep.

2. Draft van 2015

Er zijn verschillende aspecten van de Amerikaanse competitie die verschillen van de onze. Een daarvan is de MLS Draft. Voor fans van de NBA of NFL is de term bekend. Het gaat om een moment waarbij alle spelers die in aanmerking komen om in de MLS te spelen, worden gekozen door de clubs. Daarbij worden de talenten met andere woorden in een gemeenschappelijke pot gegooid, waaruit alle club kunnen vissen. De eerste keuze - of first pick - gaat dan naar de club die in het vorige seizoen onderaan het klassement eindigde. Daarbij wordt dan de beste speler onder de jongeren genomen. Cyle Larin, die als Canadees uitkwam voor de Connecticut Huskies in het college football, belandde op die manier als first pick in 2015 bij Orlando City, waar een zekere Kaká speelde.

3. WK in Qatar

Larin gold in eigen land dan ook als een groot talent en maakte zijn debuut voor de nationale ploeg al op 19-jarige leeftijd in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Canada en Bulgarije. Ondertussen is de ex-speler van Zulte Waregem een vaste waarde bij de Canadese ploeg die zich voor het eerst sinds 1986 wist te plaatsen voor het WK in Qatar, waar het uitkomt tegen onder meer de Rode Duivels. Met 24 doelpunten in 50 caps zal de Belgische verdediging de nieuwe aanwinst van Club in de gaten moeten houden. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden scoorde de aanvaller zes doelpunten in tien optredens.

© GETTY

4. Antwerp

Larin is geen onbekende in de Jupiler Pro League. In 2019 kende Larin namelijk een succesvol seizoen bij Zulte Waregem met zeven goals en tien assists in 29 wedstrijden. Het zorgde voor de interesse van Antwerp in 2020. De Kroatische coach had zijn oog laten vallen op Cyle Larin om de concurrentie met Dieumerci Mbokani aan te gaan. Maar Luciano D'Onofrio was van mening dat Cercle Bruggespits Guy Mbenza een betere optie zou zijn voor de Great Old. Het resultaat? Mbenza scoorde slechts één doelpunt in twee korte optredens voor Leko en co.

5. Ster in Turkije

In Turkije beleefde Larin ondertussen een topseizoen in Turkije. Bij Besiktas won de Canadese aanvaller de Turkse competitie en beker en eindigde hij op een tweede plaats in de topschuttersstand met 19 doelpunten, waaronder twee keer een viertreffer!

Vorig seizoen was daarentegen toch wat minder. Larin scoorde namelijk maar acht keer en moest in de concurrentiestrijd met Michy Batshuayi toch vooral het onderspit delven. Uiteindelijk werd hem geen nieuw contract gegeven en mag hij zich nu opnieuw laten zien in België bij de regerende kampioen.

Door Christophe-Olivier Ninos

