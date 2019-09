RSC Anderlecht heeft teammanager Gunther Van Handenhoven ontslagen. Dat meldde het Laatste Nieuws vandaag.

Volgens de krant was Anderlecht 'niet tevreden over de manier waarop Van Handenhoven zijn functie invulde'. Nochtans heeft hij al genoeg ervaring, want de ex-speler vulde de rol al in sinds 2012.

Daarvoor was hij ook al twee jaar actief bij paars-wit als jeugdtrainer. Een opvolger is nog niet bekend. De 40-jarige Van Handenhoven speelde als voetballer bij KV Mechelen, AA Gent, Metz, La Louvière, Lokeren en Roeselare.

Eerder deze week nam Anderlecht ook al afscheid van woordvoerster Marie Verbeke. Haar taken worden tijdelijk opnieuw overgenomen door David Steegen, die in november vorig jaar opgevolgd werd door Verbeke.