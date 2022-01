Iedere vrijdag blikken we vooruit op enkele interessante voetbalaffiches of andere evenementen in het weekend. Deze week onder meer het vel van Beerschot en de titelstrijd in Italië en Engeland.

Vragen genoeg rond de eerste wedstrijd van de nieuwe trainer Alfred Schreuder bij Club Brugge. Giet hij de ploeg in een andere vorm, legt hij nieuwe patronen, stelt hij spelers die naast de ploeg vielen weer op? Werkt het vertrek van Philippe Clement bevrijdend voor sommige spelers? Duidelijk is dat het op was met de trainer en zijn aanwezigheid voor sommigen op den duur meer leek te verstarren dan te inspireren. En opvallend hoe opgeruimd sommigen op oefenkamp naar Marbella vertrokken. Alsof ze verlost waren van een kwelduivel, alsof zijn successen voetnoten waren. Maar nu moet er weer gepresteerd worden. En is de tijd van de excuses voorbij. Nu en ook de volgende weken en maanden. (Jacques Sys)

Na een ontluisterende 0 op 15 (13 goals tegen, 0 gemaakt) voor de winterstop was er nog net geen requiem geschreven voor Javier Torrente. Maar zie, de Argentijnse coach is nog steeds op post. Hij moet het vanaf nu wel zonder revelatie Moises Caicedo doen; de Ecuadoraanse middenvelder werd teruggeroepen naar Brighton. Paars-wit versterkte zich met Dante Rigo (onzeker voor de match tegen Genk) en Felipe Avenatti, die gehuurd wordt van Standard. Een scorende spits was wat Beerschot nodig had, de vraag is of Avenatti dat kan brengen. Sinds hij KV Kortrijk verliet in de zomer van 2019, is de 28-jarige Uruguayaan op de dool. Je mag het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, maar deze beer staart toch al in de loop van een geladen geweer. (Steve Van Herpe)Ze zette in 2018 in Moskou met een vijfde plaats al het beste resultaat ooit neer van een Belgische vrouw op het EK kunstschaatsen, op haar toen 18e. Doet Loena Hendrickx zaterdagavond in het Estse Tallinn nog beter, met zelfs een nieuwe Belgische primeur: een medaille? Het is niet uitgesloten, nadat de Arendonkse in de korte kür haar persoonlijk record dik verbeterde (van 73.52 tot 76.25) en zo zelfs als tweede eindigde. Weliswaar ver na de ongenaakbare, amper 15-jarige Russische Kamila Valieva, die een wereldrecord neerzette. Maar wel met een punt voorsprong op de Russische Alexandra Trusova, de nummer drie van het vorige WK, die ten val kwam. En met zeven punten voorsprong op de Russische wereldkampioene Anna Shcherbakova, die ook verre van haar beste korte kür neerzette. Als die twee in de lange kür op zaterdag echter hun normale niveau behalen, inclusief enkele viervoudige sprongen die Hendrickx niet kan uitvoeren en veel punten opleveren, dan springen ze over de Belgische richting de zilveren en bronzen medaille. Maar als Hendrickx zichzelf nog eens kan verbeteren, zonder veel stress na haar mentale boost in de korte kür, dan is een derde podiumplaats, en een stukje Belgische sportgeschiedenis, misschien toch haalbaar. (Jonas Creteur)De twee finalisten van de laatste editie van de Champions League, komen elkaar dit weekend opnieuw tegen voor een belangrijk duel in de eigen Premier League. Voor Chelsea en Lukaku is het van erg groot belang, aangezien de Blues al op tien punten van de leiders uit Manchester staan. Tuchel en co konden dan wel de beker met de grote oren afpakken van Guardiola en z'n mannen maar in de heenwedstrijd dit seizoen lag het overwicht toch opnieuw bij de Citizens die met 0-1 wonnen. Daarmee kon Man. City onmiddellijk een directe concurrent uitschakelen en de andere, Liverpool, op respectabele afstand houden. Als Kevin De Bruyne en zijn teamgenoten de Premier League in april en mei rustig willen afwerken, en zo meer kunnen focussen op die eerste Champions League, dan zal een zege tegen Chelsea erg handig uitkomen. (Fabien Chaliaud)Met winst in de Supercoppa tegen Juventus kon Inter op geen betere manier aan het nieuwe jaar beginnen. Het volgende doel is nu opnieuw kampioen spelen in de Serie A en dat ziet er voorlopig goed uit. Met de beste aanval en de beste verdediging van de competitie is het namelijk dé topfavoriet. Zondagavond tegen Atalanta kunnen Edin Dzeko en co die ambities nog meer in de verf zetten. Wint het van de mannen uit Bergamo, dan is opnieuw een concurrent op meer dan 10 punten gezet. Al is Atalanta wel stilaan op toerental aan het komen. De troepen van Gian Piero Gasperini willen dan ook koste wat kost Juventus uit de Champions Leagueplaatsen houden. En wie weet zit er zelfs meer in, want bij winst staat het plots maar op 5 punten van de leiders uit Milaan. (Gert Segers)Het evenwicht van een team is vaak iets mythisch en onvoorspelbaar. Toen het gerodeerde Gent van Hein Vanhaezebrouck met Mbark Boussoufa in 2016 een erg goeie speler binnenhaalde, hadden maar weinigen gedacht dat dat zou leiden tot een gevaarlijke cocktail bij de leider. Het vervolg was namelijk dat de Gentse harmonie verstoord werd en Club Brugge met de titel ging lopen. Zou Felice Mazzu zich dat herinneren? De coach van leider Union is op zijn hoede voor de hervatting van de competitie, ondanks dat de sterkhouders er ondertussen nog altijd zijn en er met onder meer Pool Kacper Kozlowksi enkele talentvolle spelers bijkwamen. De eerste verplaatsing van het nieuwe jaar kan een erg onvoorspelbare zijn tegen een Seraing waarvan verwacht wordt dat het veel gedisciplineerder voor de dag zal komen onder nieuwe coach Jean-Louis Garcia. De val lijkt zelfs te groot voor Union om in te trappen. Maar een kleine wijziging aan het evenwicht kan al volstaan... (Guillaume Gautier)