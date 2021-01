De nieuwbakken coach van Standard werd maandag voorgesteld. Sport/Voetbalmagazine was aanwezig en pikte er vijf thema's uit.

'Wat zal ik zeggen?', vraagt Mbaye Leye aan de journalisten die het medialokaal zijn binnengestapt aan het begin van zijn presentatie als nieuwe T1 van de Rouches. In zijn eerste persconferentie als hoofdcoach maakt de Senegalees meteen duidelijk waar hij de komende weken aan zal werken in Luik. Sport/Voetbalmagazine koos de vijf opmerkelijkste passages.

Het DNA van Standard terugvinden

'In tijden van nood is de houding van de groep erg belangrijk. Wat we op het terrein moeten zien is dat we ons houden aan het DNA van de club, dat we passie en trots tonen om iedere wedstrijd het truitje te mogen dragen. Ik wil ervoor zorgen dat de supporters fier zijn op hun kleuren en hun ploeg. Wat ik vertelde aan de spelers is dat passie, trots en inzet niet enkel woorden zijn. Het moet ook omgezet worden in actie.'

Voetbal voor de aanvallers

'Ik verkies aanvallers die kansen missen, omdat dat wil zeggen dat we er creëren. De idee is om een constructie op te bouwen waarin de aanvallers zich begeven in een spelsysteem waarin de andere spelers voor veel mogelijkheden zorgen. Het is enkel dan dat we moeten werken aan de efficiëntie.'

Jongeren zijn zoals de andere spelers

4Er zitten heel wat jongeren in de kern, maar in mijn manier van werken beschouw ik ze zo niet meer. In hun contract staat 'professioneel speler', of ze nu 18 of 37 zijn. Voor mij telt de kwaliteit. Wat essentieel is, is je job kunnen uitvoeren. Wanneer ze eenmaal op het veld staan in het truitje van Standard, zijn het geen jongeren meer.

Het belang van trainen

'De bal zo snel mogelijk opnieuw veroveren, dat moet de houding van de spelers zijn. Ze moeten ritme hebben en die mentaliteit ook tonen tijdens de trainingen in de week. Je speelt zoals je traint, vind ik. Als je met veel inzet traint, speel je zo ook. Om erbij te zijn op zaterdag, moet je van maandag tot vrijdag tonen dat je het waard bent.'

Een dominant Standard

'Ik wil een erg agressief Standard zien. Dominant. En ploeg die van achteruit kan opbouwen en combinaties en vrijheid tussen de linies vindt. Een Standard met een goeie counter, met een versnelling in het spel omdat dat het modern voetbal is, maar ook een ploeg die de boel kan dicht timmeren als het moet. Iedereen moet bereid zijn om het vuile werk op te knappen, want in het moderne voetbal moet iedereen kunnen aanvallen én verdedigen.'

