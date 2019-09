Voormalig RSC Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck is vrijdagavond door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij is wel in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte.

Van Holsbeeck werd donderdag opgepakt en opgesloten. Een onderzoeksrechter ondervroeg hem vrijdag heel de dag in Brussel. 'Hij werd in verdenking gesteld uit hoofd van dezelfde tenlasteleggingen als de persoon die eerder deze week onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst: private corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken en vereniging van misdadigers', luidt het vrijdagavond in een persmededeling van het federaal parket.

Vrijdag aan het eind van de dag werd hij in vrijheid gesteld onder voorwaarden, onder andere dat hij geen enkel contact met de voetbalwereld zou hebben en geen andere financiële transacties zou verrichten dan die welke nodig zijn voor het dagelijks leven. In het belang van het onderzoek geeft het federaal parket geen verder commentaar over het dossier.

Herman Van Holsbeeck is een routinier in het Belgische voetbal. Als manager van RSC Anderlecht was hij 15 jaar, van 2003 tot 2018, aan de slag onder voorzitter Roger Vanden Stock. In die tijd werd Anderlecht acht keer kampioen, maar nadat Marc Coucke de club overnam, moest Van Holsbeeck plaats ruimen voor Luc Devroe, die ondertussen al vervangen werd door Michael Verschueren. Voor zijn passage bij Anderlecht was hij ook al aan de slag bij Lierse en RWDM.