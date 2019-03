Van hoogspanning in Mechelen tot Duivels in de FA Cup: 5 tips voor het weekend

Hoogspanning in Mechelen Promotiefinale 1B KV Mechelen - Beerschot Wilrijk, zaterdag 16u, live op Proximus TV en Play Sports

Zaterdagnamiddag wordt in het AFAS Stadion beslist over promotie naar eerste klasse. De heenwedstrijd tussen beide periodekampioenen eindigde vorig weekend op 0-0. Mechelen en Beerschot Wilrijk kennen elkaar ondertussen door en door na eerder ook al vier onderlinge duels in de reguliere competitie. Verwacht dus een gesloten, nerveuze partij, waarbij details de doorslag zullen geven. Een individueel foutje achterin, een scheidsrechterlijke beslissing, een stilstaande fase. Maar best dat er een VAR aanwezig zal zijn in deze promotiefinale. Liefst veertien camera's zullen deze cruciale partij volgen, meer dan in wedstrijden voor 1A.

Promotie is dan ook primordiaal voor beide clubs. Voor het razend ambitieuze Beerschot Wilrijk zou een tweede opeenvolgende misser, na de verrassend verloren finales vorig seizoen tegen Cercle Brugge, een serieuze slag in het gezicht zijn. Al houden ze met dat scenario eigenlijk geen rekening meer in Antwerpen. Francis Vrancken, samen met de Saudische prins Abdullah eigenaar van Beerschot Wilrijk, verkondigde de voorbije dagen in zowat alle media dat zijn club sowieso zal stijgen aangezien concurrent Mechelen een veroordeling in het dossier Propere Handen niet kan ontlopen. Ongetwijfeld een staaltje psychologische oorlogsvoering om de focus bij de spelers van Mechelen te verstoren en de druk bij zijn eigen spelers weg te halen.

Al kan het evengoed een averechts effect ontlokken. De groep van trainer Wouter Vrancken bewees in november en december, in volle voetbalschandaalsfeer, dat het zich dan verenigt en net méér als een blok gaat spelen. De KaaVee-trainer liet zich enkele weken geleden trouwens al eens gaan na een match tegen de Antwerpse rivalen: hij stapte boos weg tijdens de persconferentie, woedend omwille van de achterkamerspelletjes die ze volgens hem op het Kiel uitvoeren. Die onderlinge sfeer zal er door de uitspraken van zijn naamgenoot niet op verbeterd zijn. Zaterdag is het Vrancken tegenover Vrancken. Francis zal er alleszins niet bij zijn in het AFAS Stadion. Het bestuur van stamnummer 13 besliste om niet naar Mechelen af te zakken en verkiest de wedstrijd op groot scherm op het eigen Kiel te volgen.

Wat het sportieve nieuws betreft: Beerschot Wilrijk moet het stellen zonder verdediger Jan Van den Bergh, in de vorige match uitgesloten. KaaVee recupereert achterin wel Lucas Bijker, terug uit schorsing, maar mist met topschutter Igor De Camargo (knieblessure) een belangrijke pion in het offensieve compartiment.

Rode Duivels in de FA Cup Zaterdag 16 maart

In de kwartfinales van de FA Cup komen dit weekend een aantal Rode Duivels in actie. Voor Kevin De Bruyne komt het FA Cupduel tegen tweedeklasser Swansea nog te vroeg. En Romelu Lukaku ondervindt nog altijd last van de enkel die hij omsloeg tegen PSG, dus hij geeft verstek voor de bekermatch tegen Wolverhampton Wanderers.

Vaste klant in de basis bij The Wolves sinds Nieuwjaar is Leander Dendoncker. Met hem aan de aftrap gingen maar twee van de negen competitiewedstrijden verloren. Wolverhampton is in de Premier League aan een opmars bezig. Het staat nu zevende maar de kloof met de nummer zes, Chelsea, bedraagt 13 punten. Beter dus alles op de FA Cup zetten hoewel met Manchester United een taaie klant wacht.

Bij City is het afwachten welke elf er uit de koker van Pep Guardiola komen en of Vincent Kompany, die wat last heeft van een lichte blessure, erbij zal zijn.

Watford-Crystal Palace is de wedstrijd waar wellicht de meeste Belgen in actie zullen komen. Christian Kabasele startte in de competitiematch tegen Manchester City voor het eerst sinds lang nog eens in de basis en mag aan de aftrap verwacht worden. Bij Crystal Palace is Michy Batshuayi een certitude en is Christian Benteke, helemaal terug na een lange en pijnlijke revalidatie, wellicht invaller.

Wat doet Zizou? Real Madrid - RC Celta, zaterdag 16 maart om 16.15 uur

Het is voorlopig nog koffiedik kijken welke elf Zinédine Zidane de wei in zal sturen tegen Celta, maar zeker is dat zijn terugkeer naar Bernabéu goed nieuws is voor een aantal spelers die onder Santiago Solari gemarginaliseerd werden. In de eerste plaats Isco en Marcelo, maar bijvoorbeeld ook Marco Asensio.

Op zijn eerste training zei Zizou tegen de spelers: 'Het verleden telt niet, we beginnen vanaf nul.' Of dat ook zo'n goeie zaak is voor Thibaut Courtois, is nog af te wachten. Zoals bekend was Zidane tevreden over Keylor Navas en wilde hij destijds niet per se een vervanger, terwijl David de Gea in de coulissen klaar stond.

Zeker is dat de Franse coach de komende zomer met de borstel door de kleedkamer zal gaan. Het zal voor alle spelers kwestie zijn om zich in de resterende wedstrijden in de competitie in positieve zin te laten opmerken, te beginnen tegen Celta.

Rechtstreeks PO1-duel STVV-AA Gent, zondag 17 maart om 18 uur

De inzet is groot, bij de strijd om het laatste en felbegeerde ticket voor PO1. STVV, dat voor de tweede keer kan deelnemen aan de eindronde met zes ploegen, wil graag beloond worden voor zijn sterke seizoen onder leiding van Marc Brys. Voorzitter David Meekers rekende al voor dat het verschil aan de inkomstenzijde mogelijks oploopt tot 1,8 miljoen euro. Bovendien weet hij dat in het seizoen 2009/10, toen Guido Brepoels de Kanaries naar een vierde plaats loodste, er 5.600 abonnementen werden verkocht voor PO1. Op Stayen, waar ze meer dan ooit hun slogan voetbal, volk en vuur nodig hebben voor een zege, wordt gerekend op het opportunisme van de topschutters Yohan Boli en Daichi Kamada - voor het eerst opgeroepen voor de Japanse nationale ploeg, terwijl de afwezigheid achterin van de Spaanse sterkhouder Pol Garcia Tena (door een spierscheur) zal moeten gecompenseerd worden door de in bloedvorm verkerende goalie Kenny Steppe. Ook Mamadou Sylla, spits met een Gents verleden, zal graag aantonen waarom ze zich in de Ghelamco Arena vergisten in zijn voetbalkwaliteiten.

Bij KAA Gent hebben ze, door twee extra winstmatchen, voldoende aan een gelijkspel voor een achtste kwalificatie voor PO1. Jess Thorup zal exact hetzelfde scenario volgen, als waarmee de Buffalo's eerder op Stayen via een 1-3-zege de kwalificatie veilig stelden voor de halve finales van de Croky Cup. Toen bleek er een hoofdrol weggelegd voor de onvoorspelbare Franse dribbelaar Jean-Luc Dompé, nota bene een ex-speler van STVV. De Buffalo's tankten de afgelopen competitiewedstrijden vertrouwen, doordat ze met de rug tegen de muur stonden, maar broodnodige zeges boekten thuis tegenover Standard en KV Oostende en op verplaatsing bij SV Zulte Waregem. Algemeen manager Michel Louwagie rekende uit dat het verschil tussen PO1 en eventueel PO2 'om meer dan 1 miljoen euro zal gaan'. Maar dat de zenuwen strak gespannen zullen staan aan beide kanten voor deze 'do or die'-ontmoeting, staat nu al vast.

Derby della Madonnina AC Milan - Internazionale, zondag 17 maart om 20.30 uur

De 223e Derby della Madonnina is er eentje waar voor beide teams heel veel van afhangt, en dat waren we toch al een tijdje niet meer gewoon. Milan en Inter beginnen als respectievelijk derde en vierde in de Serie A aan de topper, gescheiden door één punt, en zijn dus volop in de running voor een rechtstreeks Champions League-ticket. Europees zijn beide clubs trouwens al uitgeschakeld; Inter donderdag nog door Eintracht Frankfurt in de Europa League.

AC Milan verkeert in bloedvorm, met vijf zeges op rij en zelfs tien wedstrijden zonder nederlaag. Dat dankt het onder meer aan de Poolse goalgetter Krzyszof Piatek, die deze winter werd binnengehaald om de naar Chelsea vertrokken Gonzalo Higuain te vervangen en dat met verve doet: zes doelpunten in zeven wedstrijden. Hij gaat daarmee door op zijn elan, want in de eerste seizoenshelft legde hij er dertien in het mandje in negentien matchen voor Genua. Een andere belangrijke schakel is de Spanjaard Suso: acht assists en vijf doelpunten.

Inter zakte na een sterk seizoensbegin wat terug, maar won intussen ook vier van zijn jongste vijf Serie A-duels. De Nerazzurri zitten nog altijd met een probleem-Icardi: de onderhandelingen tussen de club en de Argentijnse sterspeler, die dit seizoen nog maar negen keer scoorde, zitten in een impasse. Vorige maand nog nam Inter de kapiteinsband af van Icardi. Intussen rekent de club van Radja Nainggolan voor doelpunten op Icardi's landgenoot Lautaro Martinez en Matteo Politano.

De heenmatch in oktober eindigde op 1-0 voor Inter.