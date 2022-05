Denis Odoi voelde zich als een vis in het water bij Fulham, maar koos tijdens de winter dan toch voor een terugkeer naar België.

In zes jaar Fulham kent Odoi sportieve hoogtes en laagtes: twee keer promotie naar de Premier League, evenveel keer ook weer degradatie naar de Championship. Hij speelt vaak, maar is nooit een onbetwiste basispion. Binnen en buiten de club wordt hij wel geloofd voor zijn menselijkheid en maatschappelijk engagement. Zo wint hij er een award als speler die zich het meest inzet voor sociale projecten en neemt hij de functie van schoolambassadeur op zich: elke maand gaat hij enkele uren praten voor en met studenten.

Als mens floreert Odoi in Londen. Samen met zijn verloofde Katleen betrekt hij er een rijhuisje in Barnes, een nette en groene burgerwijk ten zuidwesten van Londen-centrum. Koffie, mode, muziek: in Londen kan Odoi zich helemaal uitleven. Kuierend in hippe buurten zoals Shoreditch, op zoek naar vinylplaten van de hiphop- of soulartiesten waar hij zo van houdt. Black Pumas, NAS, Michael Kiwanuka, The Teskey Brothers. Tijdens een bezoek bij hem thuis in Barnes worden we hartelijk ontvangen, laten we samen de hond uit, doen we boodschappen en worden we uitgenodigd om te blijven eten. We praten over journalistiek en zijn ergernissen over het tendentieuze copypasten vanwege bepaalde online pers: 'the lost art of journalism', zoals hij het onlangs nog eens herhaalde in een interview met Het Nieuwsblad.

In de zomer van 2017 trouwt hij met zijn Katleen en komt er een eerste kindje: Isaak. De reden ook waarom hij die zomer opnieuw niet ingaat op een bod van Gent. Met een baby op komst is stabiliteit wenselijk, zo oordeelt het koppel. Afgelopen winter, met nog 1 jaar contract te gaan bij Fulham, klopt die timing wel. Club Brugge biedt hem een contract voor 2 jaar en Denis kan met het gezin, ondertussen uitgebreid met nog een dochtertje Liah en een tweeling, gaan wonen aan de Belgische kust. Dat hij daarvoor een quasi zekere promotiepremie met Fulham laat liggen, is dan maar zo.

Dat Denis Odoi, een jeugdproduct van Anderlecht en daar later gedesillusioneerd vertrokken, op zijn 33ste uitgerekend bij Club Brugge finaal dan toch erkenning krijgt aan de Belgische voetbaltop, is van een ironie waar hijzelf met plezier grapjes over zou maken. Met recent ook nog zijn debuut voor de Ghanese nationale ploeg (zie kader) is 2022 nu al een jaar vol verrassingen. Zijn eeuwige leergierigheid, die hem in augustus 2011 ook tot naast ons in de perszaal voerde, eindelijk beloond. Of zoals hij ons onlangs nog whatsappte: ' Life is like a box of chocolates...'.

Lees het volledige portret van Denis Odoi in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

