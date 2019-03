Van Meir: 'Als Vanheusden komend jaar kan bevestigen, wordt hij vaste waarde bij Rode Duivels'

'Het mooiste aan zijn prestaties, wat waarschijnlijk het best illustreert hoe goed hij voetbalt, is het vertrek van Christian Luyindama in januari', stelt Eric Van Meir, in het verleden zelf centrale verdediger bij Standard en momenteel tv-analist. 'Als de clubleiders en de technische staf van Standard zo'n speler midden in het seizoen laten gaan, dan wil dat zeggen dat ze het volste vertrouwen hebben in zijn opvolger. Dat je op zo'n jonge leeftijd aangeworven wordt door een ploeg als Inter betekent automatisch dat mensen met kennis van zaken je als een uitzonderlijk talent beschouwen.'

Delen Ik heb nog geen enkele keer gezien dat hij de bal verloor en dat dit ernstige gevolgen had. Eric Van Meir

'Wat verlangden ze twintig jaar geleden van een centrale verdediger? Dat hij de bal onderschepte of aannam en die dan aan een offensieve middenvelder gaf. Dat is nu wel anders. De moderne centrale verdediger moet ook goed kunnen uitvoetballen. En daarin blinkt Zinho Vanheusden uit', vervolgt Van Meir.

'Wanneer Luyindama de middellijn overstak en op wandel ging, kon dat alle kanten uit. Soms bleek het heel efficiënt, maar soms ook heel gevaarlijk, want dan verloor hij de bal en ontstond er achteraan een gigantisch probleem. Zijn acties leken vaak onbesuisd.

'Wanneer Vanheusden opkomt, dan gebeurt dat weloverwogen en georganiseerd. Ik heb nog geen enkele keer gezien dat hij de bal verloor en dat dit ernstige gevolgen had.'

'Als je zijn huidige spelpeil bekijkt, dan kan je je afvragen waarom het tot november geduurd heeft vooraleer hij een vaste stek kon bemachtigen. Het lijkt mij voor hem het best dat hij volgend seizoen voor Standard blijft voetballen. Dan kan hij écht een volledig seizoen in de basis spelen, dat zou een volgende stap zijn in zijn ontwikkeling.

'Hij stond in de ploeg die een serieuze pandoering kreeg tegen Sevilla vorige zomer en dat kwam hem duur te staan. Als hij de volgende twaalf tot vijftien maanden kan bevestigen, dan wordt hij een vaste waarde bij de Rode Duivels.

'In de tussentijd kan hij best nog wat body kweken, wat hem sterker zal maken in de duels. Snelheid en wendbaarheid heeft hij al. Komen daar ervaring en wat extra kilo's bij, dan spreek je over nog een stapje hoger.'