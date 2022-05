Na twee seizoenen als coach van Anderlecht zijn de wegen tussen Kompany en paars-wit uiteen gegaan. Een balans van de Rode Duivel aan het hoofd van de Belgische recordkampioen.

30In zoveel tekens maakte Anderlecht in mei 2019 bekend dat Kompany terugkeerde naar het Astridpark. 'Supporters, the prince is back', klonk het uit de mond van toenmalig sportief directeur Michael Verschueren die geflankeerd werd door eigenaar Marc Coucke. Kompany had net afscheid genomen van Manchester City met een nieuwe titel en wou nu de club van zijn hart naar nieuwe successen leiden. Al was dat eerst nog als speler-trainer, weet u nog wel. 'Hij wordt de baas over de manier van spelen en de opstelling', was toen de bedoeling van het project met nobele onbekende Simon Davies als nieuwe officiële coach van paars-wit - lees: stroman van Kompany.18Het aantal wedstrijden waarin Kompany uiteindelijk in actie kwam voor Anderlecht als speler. Veel blessures hielden hem lange tijd aan de kant. Anderlecht was in die periode ook niet al te best bezig. Een eerste seizoen onder Davies werd nog afgesloten op een achtste plaats, waarna hij ook meteen vervangen werd door Frankie Vercauteren, maar hij kreeg niet al te veel tijd om de ploeg naar zijn hand te zetten. Kompany had het namelijk wat gehad met zelf voetballen en vooral met de vele blessures en wou in augustus 2020 zelf langs de zijlijn staan. Op 17 augustus maakte hij vervolgens zijn afscheid als profvoetballer en aanstelling als nieuwe T1 van paars-wit bekend. Het tijdperk-Kompany kon nu echt beginnen.45Zoveel procent van zijn matchen won Kompany uiteindelijk als coach van Anderlecht. Omgezet in absolute cijfers zijn dat 41 zeges, 30 gelijke spelen en 19 nederlagen in 90 wedstrijden. Zijn eindrapport als coach van Anderlecht is zo 153/270 oftewel 1,70 punten per partij, net een voldoende dus voor de ex-Rode Duivel. 172Zoveel goals scoorde Anderlecht onder leiding van Kompany. Aan de andere kant kreeg het er ook wel 107 binnen. Topschutter van Anderlecht in de periode-Kompany was Lukas Nmecha. De Duitser met Engelse roots scoorde in zijn enige seizoen voor de Brusselaars 21 keer in 41 wedstrijden, niemand deed in dezelfde periode beter.6.789Zoveel speelminuten kreeg Amir Murillo bij Anderlecht onder Kompany en dat in 81 wedstrijden Daarmee is de rechtsachter uit Panama de meest gebruikte speler van Vince the Prince. Josh Cullen komt op een tweede plek met 6.598 minuten, de derde plaats is weggelegd voor keeper Hendruk Van Crombrugge met 5.505 minuten, ook al miste hij een groot deel van vorig seizoen door last aan de rug.7Zoveel spelers uit de eigen jeugd maakten hun debuut voor de A-ploeg sinds Kompany overnam als coach in augustus 2020. Opvallend: in zijn periode als assistent-coach (één volledig seizoen) waren dat er evenveel. Zou trainer Kompany realistischer zijn geworden en gezien hebben dat je geen elftal vol eigen jeugdspelers op de Belgische velden kan loslaten?26 Zoveel in miljoen euro werd betaald voor Jérémy Doku door Stade Rennes. Het is de duurste verkoop van een Anderlechtspeler in de periode van Kompany als coach. Tweede in het rijtje staat Albert Sambi Lokonga die vorig seizoen het Brusselse huis verliet voor dat van Arsenal voor 17,5 miljoen euro. Met de derde is de kloof nog groter: AC Milan betaalde in 2020 5,5 miljoen euro voor de diensten van Alexis Saelemaekers, al was de Neerpedeboy al vroeger vertrokken naar Noord-Italië op uitleenbasis. In totaal verdiende Anderlecht onder Kompany trouwens 62,70 miljoen euro, terwijl er langs de andere kant 16,25 miljoen euro werd uitgegeven aan nieuwe spelers. Een mooie balans van zo'n 45 miljoen euro. Daar kan Anderlecht op verder bouwen zonder het leiderschap van de 89-voudige international.