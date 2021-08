55 dagen na de nederlaag op het EK tegen Italië heeft bondscoach Roberto Martínez de selectie van de Rode Duivels voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden in september bekendgemaakt. Redacteur Peter t'Kint, die de Rode Duivels op de voet volgt voor Sport/Voetbalmagazine, geeft tekst en uitleg.

'Om drastisch te veranderen, moet er eerst een goede reden zijn', liet Martinez optekenen tijdens de persconferentie. Mogen we daaruit concluderen dat de bondscoach ook de komende maanden beroep zal blijven doen op de oude bekende namen?

...

'Om drastisch te veranderen, moet er eerst een goede reden zijn', liet Martinez optekenen tijdens de persconferentie. Mogen we daaruit concluderen dat de bondscoach ook de komende maanden beroep zal blijven doen op de oude bekende namen?Peter t'Kint: 'Hij heeft het nog eens herhaald vandaag dat een selectie niet gebaseerd is op leeftijd. Dat zou volgens hem een zeer slechte raadgever zijn. Bij Martínez gaat het allemaal om data en leeftijd is daar maar een heel klein onderdeel van, zeker geen doorslaggevende factor. 'De nederlaag van Italië kwam ook bij hem hard aan, maar hij benadrukte ook nog eens dat alles daarvoor tijdens het toernooi erg goed was. Hij zal zich nooit verschuilen achter de blessures tijdens het EK met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Martínez zal de spelers die het dan moesten opvangen ook nooit publiekelijk onder de bus gooien. Hij is een loyale man en blijft dan ook vertrouwen op de spelers die het eerder al voor hem deden. Maar hij is er zich wel bewust van dat hij zich de komende maanden geen fouten kan veroorloven.'Drastisch de selectie gaan vervangen, is dus zeker niet aan de orde. Al is hij wel genoodzaakt om jongere spelers bij de selectie te halen door de blessures van onder meer Kevin De Bruyne en Dries Mertens en omdat het ook een uitgebreide selectie is van 31 spelers voor die drie wedstijden op erg korte tijd.'Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren moeten wel eerst nog de U21 gaan helpen om zich te kwalificeren voor het EK in 2023, vooraleer ze bij de groep komen voor de laatste wedstrijd tegen Wit-Rusland. Zijn die Beloften dan echt zo belangrijk voor Martínez?T'Kint: 'Momenteel is hij nog altijd naast bondscoach ook sportief directeur van de voetbalbond, dus moet hij ook de toekomst mee in het oog houden. De Ketelaere en Verschaeren, twee spelers die nu eigenlijk al bij de A-selectie kunnen horen, moeten de U21 dan nog wat gaan helpen voor dat komende EK. 'Dat toernooi behalen, is echt een must voor Martínez. Niet enkel voor de ervaring op grotere toernooien voor onze Jonge Duivels, maar ook omdat je je daar kan kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Vooral dat is van belang voor de bondscoach, want hij zag ook wel wat de Red Lions, de Belgian Cats en andere teamsporten teweeg konden brengen in België tijdens de voorbije Spelen. En dan is het ook belangrijk dat je daar als voetballand aanwezig bent.'De Ketelaere hoort in dat project thuis als een van de toekomstige leiders van die ploeg, samen met Verschaeren. Je kan je dan de vraag stellen wat het verschil is met Jérémy Doku, maar die speelt toch al wat regelmatiger in de Ligue 1, een hogere competitie dan de onze, en lijkt al verder te staan in zijn ontwikkeling dan die twee anderen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de EK-kwartfinale tegen Italië, toen Doku toch echt een van dé revelaties was op het veld. Maar het gaat ook om luxe of armoede op bepaalde posities. Een profiel als Doku hebben we geen twee keer, terwijl ik De Ketelaere of Verschaeren niet meteen als unieke profielen zie in deze selectie of toch niet als spelers die anderen zomaar uit de ploeg gaan spelen.'Waar ligt de komende weken de focus bij de Rode Duivels: jongeren inpassen of toch vol voor de punten gaan met de beste ploeg?T'Kint: 'Het voordeel is dat het volgende doel er al erg snel aankomt met het WK eind volgend jaar. Na een goed begin in maart, kunnen de Duivels met 9 op 9 nu eigenlijk al geplaatst zijn voor die wereldbeker. Zeker als je Tsjechië afhoudt, lijkt die eerste plaats in de groep al zeker. Dan kan je alles gaan uitstippelen richting Qatar en kan je ook wat experimenteren in de laatste wedstrijden. Maar de bondscoach is op dat vlak wel erg voorzichtig, enorm veel roteren is niet zijn manier van werken. 'Daarom dat er dus ook al wel wat verjonging is in de selectie met ook nog Zinho Vanheusden en Hannes Delcroix. Hen meteen in de basis verwachten door de afwezigheid van Thomas Vermaelen (moest in Japan blijven omwille van coronamaatregelen, nvdr.) zou ik niet doen. Martínez zal toch voor continuïteit blijven kiezen met Dedryck Boyata of Jason Denayer tussen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Maar het is wel de ideale manier om eens te zien hoe het met die jongeren, met bijvoorbeeld ook nog Albert Sambi Lokonga en Dodi Lukebakio, gaat.'Samenvattend: er zijn grote verrassingen in de ploeg en alles lijkt de komende maanden nog wat door te gaan zoals het ook voor het EK al ging. Waar ik me wel zorgen om maak, is dat Adnan Januzaj niet in deze selectie zit. Martínez riep 31 namen op en daar zat hij niet tussen. En ook tijdens het EK was er geen sprake van de aanvaller van Real Sociedad. Hij lijkt voorlopig toch zowat de enige te zijn die echt lijkt weg te vallen, zeker als je ziet wie de bondscoach nog allemaal bij de selectie haalde.'