Minister Van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stuurt zijn voorstel rond de hervorming van de fiscale korting voor voetbalclubs bij. Waar de clubs aanvankelijk nog maximum 4 miljoen euro korting zouden krijgen op hun belastingen, wordt dat in het nieuwe voorstel verdrievoudigd tot 12 miljoen euro.

Dat bericht HLN dinsdagavond.

Twee weken geleden was er heel wat heisa over een taxshift in het voetbal. In een voorontwerp van programmawet werd de bestaande belastingkorting van 100 miljoen euro op de lonen van spelers. De clubs en ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hadden het toen over "het faillissement van de sector".

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ging in overleg met de verschillende sporttakken en stuurde zijn voorstel bij. Aanvankelijk zouden de clubs nog maximum 4 miljoen euro korting krijgen op hun belastingen, om in orde te zijn met de Europese staatssteunregels. In het nieuwe voorstel wordt dat plafond verdrievoudigd: 6 miljoen euro voor de jeugdopleiding en 6 miljoen euro voor infrastructuur.

Ook aan de voorwaarden wordt gesleuteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de fiscale korting voor de jeugdopleiding enkel gebruikt werd voor de -23-jarige spelers die al minstens vier jaar in de eigen jeugd worden opgeleid. Na een bezwarend advies van de Raad van State vervalt die voorwaarde, maar de korting wordt dan wel beperkt tot 86.592 euro bruto per jaar.

Het voorstel wordt vrijdag besproken bij een tweede lezing van de programmawet. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt nog aan een hervorming van de RSZ-bijdragen voor professionele sporters.

Het is de bedoeling dat beide hervormingen op 1 januari ingaan.

