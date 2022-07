Communicatie en uniformiteit worden de nieuwe prioriteiten van de Belgische arbitrage voor het voetbalseizoen 2022/23. Dat heeft Bertrand Layec, technisch directeur van het Professional Refereeing Department woensdag tijdens een persmoment van de Belgische voetbalbond (KBVB) in Tubeke uitgelegd. Het nieuwe seizoen start zondag met de Supercup tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar AA Gent.

In het nieuwe seizoen zal het scheidsrechterskorps voor de Jupiler Pro League 16 mannen groot zijn. Arthur Denil en Brent Staessens zijn de nieuwe namen op het hoogste niveau. Dertien scheidsrechters, waarvan vijf 'promovendi' van lagere reeksen, zullen de matchen van de Challenger Pro League in goede banen leiden.

Alle scheidsrechters hebben er net een driedaagse stage in Tubeke opzitten. Daarin was ook een presentatie van Bertrand Layec over de prioriteiten voorzien. 'We gaan proberen om onze communicatie te verbeteren zodat de perceptie van voetballiefhebbers, journalisten, spelers, coaches en clubs over beslissingen op te krikken', legt de Fransman uit. 'Ook de uniforme toepassing van de regels willen we verbeteren. Die vormt de sleutel tot respect en begrip van beslissingen van de arbitrage.' Ook bij de VAR moet er consequenter opgetreden worden. 'We werken aan een strenge richtlijn zodat er niet te veel tussenkomsten zijn. De beslissing moet op het veld genomen worden.'

Cruciale beslissingen in play-offs in 84,8% van de gevallen juist Tijdens de play-offs van het afgelopen seizoen in de Belgische hoogste klasse hebben scheidsrechters 84,8 procent correcte beslissingen genomen op cruciale momenten. Die statistiek heeft Bertrand Layec, technisch directeur van het Professional Refereeing Department, woensdag voorgesteld op een persmoment op het hoofdkwartier van de Belgische voetbalbond in Tubeke. Volgens de cijfers van het Referee Department namen scheidsrechters in de play-offs 99 beslissingen op cruciale momenten (penalty's, gele en rode kaarten, gevaarlijke vrije trappen). Bij 84 daarvan, ofwel 84,8%, was de beslissing op het terrein, voor tussenkomst van de VAR dus, correct. Van alle beslissingen in de play-offs, 2.903, waren er 2.839 juist, goed voor zo'n 97,8%.

Evidente fluitsignalen

Aan de vooravond van het nieuwe seizoen zijn er geen belangrijke aanpassingen aan het reglement te melden. 'Na twee, drie seizoenen met verschillende aanpassingen beginnen we dit seizoen waar we het laatste geëindigd zijn', gaat Layec verder.

Wel is er een lijst van aandachtspunten voor het nieuwe seizoen zoals niet ingaan op provocaties, verdedigen met ellebogen en achting voor het fluitsignaal van de scheidsrechter die 'zijn match beschermt'. 'Soms is er een gebrek aan "evidente" fluitsignalen van scheidsrechters die zich daarmee in gevaar brengen omdat de ingreep zou kunnen leiden provocaties.' Als voorbeeld geeft Layec een situatie waarin een 'voordeel' geen resultaat oplevert.

Het Referee Department organiseert ook bezoeken van scheidrechters aan profclubs om hen zo kennis te laten maken met de nieuwe prioriteiten. 'Een twintigtal clubs heeft nu al gereageerd en zullen binnenkort bezoek krijgen van onze arbiters', aldus Layec.

